A màghjina - Celu di vaghjime in Aiacciu
À l'heure où le soleil se couche, sous un ciel chargé de nuances de bleu, le golfe d’Ajaccio s’étire dans le calme. La mer se confond presque avec l’horizon, tandis que la ville se dessine doucement sur ses rives.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.