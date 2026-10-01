U tempu in Corsica
Ce mercredi, le temps sera calme et sec sur l’ensemble de la Corse, sous un ciel souvent voilé par des nuages d’altitude. Le soleil parviendra néanmoins à se montrer, tandis que le vent restera généralement faible.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)