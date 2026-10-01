Bastia : Le Centre Culturel Una Volta propose désormais du Yoga Nidra

Parmi les nouveautés proposées cette année par Una Volta figure un atelier de yoga Nidra, animé par Mija Marsili. Une pratique encore assez méconnue qui invite avant tout à une relaxation profonde. « Le yoga Nidra est une technique puissante qui permet de se relaxer consciemment », explique-t-elle. « Il peut se définir comme un sommeil avec une trace de conscience. Il s’agit d’un état mental entre veille et rêve, appelé état hypnagogique. En sanskrit, nidra signifie sommeil et yoga, union. »



Pour Mija Marsili, l’histoire avec le yoga a justement commencé à Una Volta, il y a plus de trente ans, auprès de Véronique Provost, qui y enseignait alors. « À l’époque, je pratiquais la danse et la souplesse du yoga m’a séduite. J’ai par la suite beaucoup voyagé, notamment en Afrique, où j’ai rencontré une adepte indienne avec qui j’ai commencé à travailler ». Après plusieurs formations à partir de 2013, elle commence véritablement à enseigner en 2015, d’abord auprès des enfants dans les écoles, puis des adolescents et des adultes. En 2018, elle se forme plus spécifiquement au yoga Nidra auprès de Micheline Flak, membre de la Bihar School of Yoga, dans la tradition de Swami Satyananda. Une formation qu’elle complète en 2024 auprès de l’école Samprayoga, avec une approche intégrant notamment les recherches en neurosciences. Une pratique qui trouve, selon elle, toute sa place dans des quotidiens devenus toujours plus rapides. « Dans notre monde qui s’accélère, où l’on est pris dans un vortex de réalisations, de projets et d’informations, le yoga Nidra vient suspendre le temps pour le placer entre un instant et l’éternité. Il ne laisse aucune place à l’ego. On ne peut ni mentir, ni faire semblant. On existe simplement ».



Concrètement, la séance se pratique allongé et ne nécessite aucune expérience préalable du yoga. Le pratiquant se laisse guider par la voix de l'enseignante à travers différentes étapes destinées à l'amener progressivement vers cet état situé entre veille et sommeil. « Vivre un yoga Nidra, c’est comme un voyage pendant lequel on est guidé pour suivre différentes étapes qui invitent au retrait des sens physiques pour une introspection précise et maîtrisée ». Des images symboliques, comme « l’arbre majestueux » ou « la voûte céleste », accompagnent ce cheminement. Une autre étape consiste à répéter un « sankalpa », une résolution personnelle formulée de manière positive. « Cette parole énoncée clairement est une résolution positive et réaliste qui amène à harmoniser notre état d’être », détaille Mija Marsili.



Au fil de la pratique, l’objectif est notamment de parvenir à relâcher le corps tout en maintenant une forme de conscience. « On cherche le moi profond. On est dans un état particulier, avec les ondes alpha, entre l’éveil et le sommeil. Cette pratique a quelquefois un ressenti magique ». Pas besoin pour autant de maîtriser les postures du yoga traditionnel. « La simple indication est de se laisser guider par la voix et de se laisser porter dans un voyage intérieur. Ce voyage nous amène à voir les phénomènes mentaux, l’influence qu’ils exercent et notre relation aux autres, à nous-mêmes, à la vie. C’est une manière de commettre une révolution silencieuse, un éveil de l’inconscient ».



Mija Marsili attribue également à une pratique régulière plusieurs bénéfices, notamment sur le stress, la relaxation et la qualité du sommeil. « Cette méthode offre un rééquilibrage global. Considérée comme une technique de relaxation systématique, elle permet également de se recharger énergétiquement, de se régénérer et d’apaiser son système nerveux ».



À Una Volta, les séances sont proposées chaque vendredi, de 16 h 30 à 17 h 30. « Les premières séances durent environ 25 minutes et sont efficaces au bout de quelques séances, car c’est un travail. Il faut pratiquer régulièrement, car on ne vit pas la même chose à chaque séance. La séance se décompose en neuf étapes, c’est un cheminement ».



* Renseignements : 04 95 32 12 81 (Una Volta) - 06 71 44 30 48 (Mija Marsili)