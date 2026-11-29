En Coupe de Corse, le match au sommet mettait aux prises, le GFC Ajaccio évoluant en National 2, et le Sud FC un des ténors du championnat de Régional 1. Un duel au sommet qui a finalement tourné à l'avantage des Gaziers qui se sont imposés par la plus petite des marges grâce à un but inscrit au tout début de la seconde période.





Scénario inverse à Sotta où le club local, jouant en Régional 4, recevait le Gallia Lucciana évoluant en National 2. Pas de suspense dans cette rencontre que les Luccianais ont remporté sur le score large de 7 à 0.





Cette fois, pour le compte du championnat de Régional 1, la SVARR était sur le terrain de Bastelicaccia. Les joueurs du Valincu se sont inclinés 3 buts à 1.





Un cran en-dessous, en Régional 2, la JS Bonifacio se déplaçait sur la pelouse de la réserve furianaise. Les Bonifaciens sont revenus avec un match nul (0-0)





En Régional 3, le match entre la réserve de l'ASPV et Saint-Jean n'a pas eu lieu en raison du très récent décès du père de Frédéric Montanaro le président du club de la Cité du Sel.





Enfin en Régional 4, la réserve du Sud FC a été battue sur le terrain du Bigode FC 4 buts à 1, alors que dans le même temps l'AS Rocca-Taravu revenait de son long déplacement à Calinzana avec le partage des points sur la marque de 2 à 2. Les joueurs du président Dufour sont deuxièmes de ce championnat.