Les joueurs de David Pocq rendaient visite à l'équipe de la Vallée du Gapeau. Les Luccianais se sont lourdement inclinés sur la marque de 40 à 21. Défaite, également, de la réserve évoluant dans le championnat d'Excellence B, où le RC Lucciana a été dominé par la Vallée du Gapeau sur la marque sans appel de de 75 à 8.





Dans les jeunes catégories, la relève nordiste a réalisé un carton plein avec le succès plus que ample des cadettes I Stampi en déplacement à la Vallée du Gapeau 89 à 10.

En cadets, I Cismuntichi ont maîtrisé Monteux en déplacement 36 à 17. Enfin, le troisième succès nordiste est à mettre au crédit des juniors du Cismonte victorieux à Aix-en-Provence 55 à 19.