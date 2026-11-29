Un plateau record, une victoire enlevée dans la dernière heure

Avec 98 équipes mixtes au départ le 1er octobre et 32 nations représentées, cette édition a réuni un plateau record. Les références mondiales de la discipline côtoyaient des formations pour lesquelles une semaine de course représentait un saut dans l’inconnu. En tête, rien n’a été acquis avant les dernières sections.

Les Français de 400Team Altore, leaders du classement mondial, ont longtemps cru au titre, avant qu’Estonia ACE La Sportiva ne prenne l’avantage pour devenir champion du monde. Tactical Foodpack (Estonie) et Luberon MUC (France) ont terminé à égalité à la troisième place.

Après plus de 152 heures de course, Sébastien Raichon, vice-champion du monde avec 400Team Altore, résume ce mélange de combat et de fierté : « Nous étions à deux doigts de l’emporter. Avoir pu y croire jusqu'au sixième jour, c’est beau ! ».



Dès les premières sections, les prévisions ont volé en éclats. Dans les rivières manquant d’eau, il fallait porter les embarcations. Dans le maquis, chercher le passage. En montagne, composer avec le vent, la pluie et la fatigue. Une erreur d’orientation pouvait coûter plusieurs heures ; quelques minutes de sommeil, changer le cours d’une journée. La direction de course a elle aussi dû réagir en permanence : adapter les horaires de passage, modifier ou interrompre certaines sections selon l’évolution des conditions météo, réorganiser les déplacements des équipes et du matériel.

Cette rudesse n’efface jamais la beauté dans les récits des participants. Elle semble même la rendre plus vive. A propos des aiguilles de Bavella, Sébastien Raichon raconte : « C’est l’un des moments les plus merveilleux du raid. Les couleurs du soir sublimaient les teintes chatoyantes des aiguilles ». Plus loin, il évoque la partie de montagne et de cordes à l'assaut du Monte Cinto comme « l’une des plus belles sections de l’histoire des courses aventure ».



Tenir ensemble : la performance commune à tout le peloton

L’intensité ne se mesure pas seulement au classement. Thomas Grégoire, membre de l’une des trois équipes corses, avait constitué sa formation quelques mois avant le départ. Aucun de ses équipiers n’avait couru un raid de plus de deux jours. Ils ont vécu huit jours et huit nuits d’aventure. Son récit est fait de fatigue, de doutes, de fous rires et de recommencements. Chacun des équipiers devient, à son tour, celui qui permet aux autres de continuer. « Ce n’est pas une course, c’est une aventure. Une aventure sportive et surtout humaine », écrit-il.

Des prétendants au titre aux équipes venues découvrir le format expédition, cette capacité à faire corps traverse les témoignages. Elle raconte ce que le classement ne peut pas montrer.



Un record de visibilité

Pendant que les équipes cherchaient leur route, des centaines de milliers de personnes suivaient leur progression. Entre fin septembre et début novembre, les réseaux sociaux de l’organisation, de l’Adventure Racing World Series et les relais des équipes ont cumulé 15,2 millions de vues et d’impressions ! Le site live a accueilli plus de 500 000 visiteurs uniques pendant les neuf jours de course, issus de plus de cent pays. Avec 60 % de visites depuis l’étranger et 152 613 heures de consultation cumulées, le suivi a largement dépassé les frontières françaises. Des contenus en dix langues, 2 400 reprises en ligne des communiqués et une couverture associant presse, radio et télévision ont porté les récits de l’événement sur les cinq continents. L’exposition se poursuivra avec le film officiel de 52 minutes annoncé sur la chaîne L’Équipe et d’autres chaînes françaises, ainsi qu’avec les productions de Nippon TV, de la BBC et de Blade 9 Film.