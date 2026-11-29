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Le mot de Pascal Bahuaud, directeur de course : « L'expédition est accessible au-delà de l'élite »
Pour le directeur de course, le bilan ne s’arrête ni aux résultats ni aux audiences. Près de deux ans de préparation, quelque vingt-cinq déplacements en Corse, 150 bénévoles et la mobilisation des collectivités, des associations et des acteurs locaux ont permis de construire un projet dont il souhaite prolonger les effets : « Nous avons toujours souhaité que ce soit un événement porté collectivement, un véritable projet pour la Corse. Raid in France n’avait pas vocation à imposer une vision, mais plutôt à apporter une compétence technique et une expérience au service d’une ambition territoriale ».
Cette ambition donne son sens au parcours et à l’engagement demandé aux équipes : « Ce qui m’intéresse profondément dans cette discipline, ce n’est pas uniquement la performance sportive. C’est surtout la capacité d’une équipe à s’adapter, à prendre des décisions, à gérer l’imprévu et à progresser en autonomie dans un environnement qu’elle ne maîtrise pas forcément. Au final, vingt-sept équipes ont terminé le parcours intégral, avec des profils, des expériences et des niveaux sportifs très différents. C’est un résultat qui montre que l’expédition est accessible au-delà de l’élite. On peut y trouver sa place sans prétendre jouer la victoire, en avançant à son rythme et en s’appuyant sur d’autres forces : la persévérance, la capacité à s’adapter, à prendre soin les uns des autres, à trouver ensemble une solution quand on ne sait plus très bien comment continuer ».
Pour le directeur de course, le bilan ne s’arrête ni aux résultats ni aux audiences. Près de deux ans de préparation, quelque vingt-cinq déplacements en Corse, 150 bénévoles et la mobilisation des collectivités, des associations et des acteurs locaux ont permis de construire un projet dont il souhaite prolonger les effets : « Nous avons toujours souhaité que ce soit un événement porté collectivement, un véritable projet pour la Corse. Raid in France n’avait pas vocation à imposer une vision, mais plutôt à apporter une compétence technique et une expérience au service d’une ambition territoriale ».
Cette ambition donne son sens au parcours et à l’engagement demandé aux équipes : « Ce qui m’intéresse profondément dans cette discipline, ce n’est pas uniquement la performance sportive. C’est surtout la capacité d’une équipe à s’adapter, à prendre des décisions, à gérer l’imprévu et à progresser en autonomie dans un environnement qu’elle ne maîtrise pas forcément. Au final, vingt-sept équipes ont terminé le parcours intégral, avec des profils, des expériences et des niveaux sportifs très différents. C’est un résultat qui montre que l’expédition est accessible au-delà de l’élite. On peut y trouver sa place sans prétendre jouer la victoire, en avançant à son rythme et en s’appuyant sur d’autres forces : la persévérance, la capacité à s’adapter, à prendre soin les uns des autres, à trouver ensemble une solution quand on ne sait plus très bien comment continuer ».
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