La Corse accueillera le Championnat du Monde des courses aventures du 27 septembre au 10 octobre

Pascal Bahuaud et Antoine Orsini organiseront la 20e édition en Corse du Chapionnat du Monde des Courses aventures du 27 septembre au 10 octobre. (Photo Mario Grazi)
À l’origine de cette initiative, Pascal Bahuaud, ancien athlète de haut niveau, ancien membre de l’équipe de France d’aviron avec qui il a participé aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul. Avec les membres de son association, il organise l’Adventure Racing World Series depuis 2007 à travers le monde.
- Pascal Bahuaud, vous avez plusieurs cordes à votre arc ?
- J’ai fait du sport toute ma vie. J’ai fait du ski très longtemps et je suis toujours moniteur. Je suis venu à l’aviron sur le tard et j’ai eu la chance d’être sélectionné en équipe de France pour participer à plusieurs Championnats du monde et aux Jeux olympiques. À la fin de ma carrière, au début des années 1990, est apparu le Raid Gauloise et, avec les copains rameurs, nous y avons participé un peu par défi. Et cette passion ne m’a pas quittée depuis 35 ans.
- C’est cette passion qui vous a poussé à l’organisation de cet Adventure Racing World Series ?
- Tout à fait et il s’agit bien d’une course d’aventure expédition. L’idée est que cette épreuve permette la découverte d’un territoire pendant plusieurs jours, en autonomie totale et en orientation. Il y a plusieurs manches pour la Coupe du Monde avec une dizaine de manches qui qualifient pour le Championnat du Monde qui se joue sur une seule épreuve dans un pays différent chaque année. L’an passé, nous étions au Canada, l’année d’avant en Équateur, en 2023 en Afrique du Sud, etc. Depuis 2007, date de la première épreuve, j’ai toujours rêvé de déplacer notre caravane en Corse, territoire absolument incroyable. C’est en 2022 que nous avons appris que le Championnat du monde serait organisé en France en 2026. Il n’était donc pas possible pour moi de le faire ailleurs qu’en Corse. La gestation a été longue pour prendre les contacts en Corse et, finalement, c’est par l’intermédiaire de mon épouse que nous avons pu commencer à organiser cette épreuve. Elle est très amie avec Antoine Orsini, président de la Communauté des communes de Corte centre-corse, mais également hydrobiologiste à l’Université de Corse, et mon épouse travaille pour l’Agence de l’eau. C’est par ce biais qu’ils se sont connus. Elle l’a contacté et il a dit banco tout de suite. Il y a vu une opportunité immense de faire découvrir la Corse à travers cette manifestation. Il nous a permis de jouer les contacts nécessaires avec la Collectivité de Corse, le Parc Naturel Régional de Corse, l’Agence de Tourisme de la Corse, qui sont nos partenaires au même titre que la ville de Corte et celle d’Ile-Rousse. Et ainsi, Antoine Orisni est devenu responsable du comité d’organisation de cet Adventure Racing World Series !
- De quelle façon va s’organiser cette épreuve en Corse ?
- La course va s’étaler entre le 1er et le 9 octobre. Nous allons accueillir les équipes dès le 27 septembre et procéder aux vérifications administratives. Il y aura également un briefing ainsi qu’un prologue. Le parcours représente 500 km pour 18 000 mètres de dénivelé positif avec tous les sports de nature que l’on peut pratiquer en Corse. Il y aura donc du VTT, du trek, du kayak de mer et de rivière, canyoning et du packraft, des petits bateaux très légers. Le tout en autonomie totale. L’équipe doit être capable d’être en autosuffisance complète pour sa nourriture et pour sa sécurité. On va trouver dans le sac des équipes, pesant de 6 à 12 kg, du matériel obligatoire comme une tente, un duvet, des gore-tex hauts, des gore-tex bas, des gants, un bonnet, des polaires, etc. Si jamais il y avait du mauvais temps, l’idée sera de se mettre à l’abri sous la tente et de laisser passer. On n’est pas dans un trail à la seconde près, nous sommes dans une expédition où il faut perdre le moins de temps possible. Cette épreuve se déroule en totale orientation, sans balisage, tandis que le GPS est interdit. Les athlètes seront équipés d’une carte au 50 millièmes, fournie par notre partenaire, qui est l’IGN, d’une boussole et d’un altimètre, à l’ancienne. La difficulté sera de trouver le meilleur parcours entre un point A et un point B.
- Comment avez-vous réalisé le tracé pour ces 8 jours de course ?
-J’ai d’abord travaillé sur les cartes avant de rencontrer les gens sur place et de me rendre directement sur site. L’objectif étant de faire découvrir un maximum de choses aux athlètes. Je dois préciser que le parcours restera confidentiel jusqu’au jour du départ. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a des endroits incontournables qui seront sur le parcours tout en gardant un certain équilibre entre les différents sports et que l’on fasse la bonne activité au bon endroit entre la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la côte Est et la côte Ouest. Nous avons également travaillé avec le PNRC sur les itinéraires. Le parcours sera affiné dans les mois qui viennent où nous ferons de nouvelles reconnaissances en montagne, puisque nous sommes sur le terrain depuis le mois d’août.
- Combien d’équipes sont attendues pour cette compétition ?
- Nous voulions limiter à 80 équipes mixtes de 4 athlètes. On part à quatre et on arrive à quatre. Si l’un des membres est contraint d’abandonner, l’équipe pourra rentrer, mais ne sera pas classée. La gestion de l’équipe, la solidarité est une partie importante de notre compétition. Il y a un engouement incroyable autour de cette épreuve en Corse tant et si bien que nous avons ouvert les inscriptions à cent équipes. Le 11 janvier dernier, nous avons ouvert la troisième session d’inscription à midi et, une minute plus tard, nous avions déjà basculé sur une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger chaque jour un peu plus ! C’est la première fois que, pour un Championnat du monde, nous sommes contraints de limiter les inscriptions. Trente nations seront présentes sur cette épreuve, comme les USA, le Japon, l’Espagne, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l’Afrique du Sud, la Russie, la Croatie, l’Argentine, l’Australie, l’Équateur, le Brésil, le Royaume-Uni, la Pologne, la Colombie, les Pays-Bas ou encore les Philippines.
- Comment la sécurité des athlètes sera-t-elle assurée durant l'épreuve ?
- Les équipes n’ont pas d’assistance, mais la gestion du matériel des équipes est assurée par l’organisation concernant les vélos, les kayaks, etc., qui seront entreposés sur des points d’assistance. Pour cela une quinzaine de camions seront chargés du transport. Il y aura également des « chek point » où nous pourrons contrôler les heures de repos imposées. Sur ces points il y aura des guides de haute montagne, des médecins. Nous aurons 6 médecins urgentistes présents sur la course, accompagnés d’infirmiers, qui pourront intervenir à tout moment. Sans oublier les pompiers, les hommes de la Sécurité civile ainsi que le PGHM. Chaque équipe sera munie d’une balise GPS satellitaire et un téléphone GSM. Des équipements scellés qui ne pourront être utilisés qu’en cas de nécessité absolue pour déclencher les secours depuis le PC course installé dans les locaux du PNRC de Corte et qui fonctionnera 24 heures sur 24.
- Cela veut dire aussi qu’il faut de nombreux bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’épreuve ?
- Effectivement, nous en avons besoin de120 et 140. Nous avons au sein de l’association un petit staff de bénévoles habitués à cette manifestation et un staff chargé des repas pour préparer les repas de tous. Nous sommes en contact avec les responsables du Restonica Trail et son président, Jean-Eric Lanoir, pour la recherche des bénévoles. Celles et ceux qui sont intéressés pour participer à cette course, peuvent s’inscrire sur le site de l’association « volunteer@arwc2026.com ».
- Le départ de cette épreuve aura lieu quand et à quelle heure ?
- Le départ se fera le 1er octobre à Corte entre 7 et 8 heures du matin. L’horaire reste à définir. L’arrivée sera jugée à l’Ile-Rousse le 6 octobre pour les plus rapides et le 9 pour les autres.
- Pascal Bahuaud, vous avez plusieurs cordes à votre arc ?
- J’ai fait du sport toute ma vie. J’ai fait du ski très longtemps et je suis toujours moniteur. Je suis venu à l’aviron sur le tard et j’ai eu la chance d’être sélectionné en équipe de France pour participer à plusieurs Championnats du monde et aux Jeux olympiques. À la fin de ma carrière, au début des années 1990, est apparu le Raid Gauloise et, avec les copains rameurs, nous y avons participé un peu par défi. Et cette passion ne m’a pas quittée depuis 35 ans.
- C’est cette passion qui vous a poussé à l’organisation de cet Adventure Racing World Series ?
- Tout à fait et il s’agit bien d’une course d’aventure expédition. L’idée est que cette épreuve permette la découverte d’un territoire pendant plusieurs jours, en autonomie totale et en orientation. Il y a plusieurs manches pour la Coupe du Monde avec une dizaine de manches qui qualifient pour le Championnat du Monde qui se joue sur une seule épreuve dans un pays différent chaque année. L’an passé, nous étions au Canada, l’année d’avant en Équateur, en 2023 en Afrique du Sud, etc. Depuis 2007, date de la première épreuve, j’ai toujours rêvé de déplacer notre caravane en Corse, territoire absolument incroyable. C’est en 2022 que nous avons appris que le Championnat du monde serait organisé en France en 2026. Il n’était donc pas possible pour moi de le faire ailleurs qu’en Corse. La gestation a été longue pour prendre les contacts en Corse et, finalement, c’est par l’intermédiaire de mon épouse que nous avons pu commencer à organiser cette épreuve. Elle est très amie avec Antoine Orsini, président de la Communauté des communes de Corte centre-corse, mais également hydrobiologiste à l’Université de Corse, et mon épouse travaille pour l’Agence de l’eau. C’est par ce biais qu’ils se sont connus. Elle l’a contacté et il a dit banco tout de suite. Il y a vu une opportunité immense de faire découvrir la Corse à travers cette manifestation. Il nous a permis de jouer les contacts nécessaires avec la Collectivité de Corse, le Parc Naturel Régional de Corse, l’Agence de Tourisme de la Corse, qui sont nos partenaires au même titre que la ville de Corte et celle d’Ile-Rousse. Et ainsi, Antoine Orisni est devenu responsable du comité d’organisation de cet Adventure Racing World Series !
- De quelle façon va s’organiser cette épreuve en Corse ?
- La course va s’étaler entre le 1er et le 9 octobre. Nous allons accueillir les équipes dès le 27 septembre et procéder aux vérifications administratives. Il y aura également un briefing ainsi qu’un prologue. Le parcours représente 500 km pour 18 000 mètres de dénivelé positif avec tous les sports de nature que l’on peut pratiquer en Corse. Il y aura donc du VTT, du trek, du kayak de mer et de rivière, canyoning et du packraft, des petits bateaux très légers. Le tout en autonomie totale. L’équipe doit être capable d’être en autosuffisance complète pour sa nourriture et pour sa sécurité. On va trouver dans le sac des équipes, pesant de 6 à 12 kg, du matériel obligatoire comme une tente, un duvet, des gore-tex hauts, des gore-tex bas, des gants, un bonnet, des polaires, etc. Si jamais il y avait du mauvais temps, l’idée sera de se mettre à l’abri sous la tente et de laisser passer. On n’est pas dans un trail à la seconde près, nous sommes dans une expédition où il faut perdre le moins de temps possible. Cette épreuve se déroule en totale orientation, sans balisage, tandis que le GPS est interdit. Les athlètes seront équipés d’une carte au 50 millièmes, fournie par notre partenaire, qui est l’IGN, d’une boussole et d’un altimètre, à l’ancienne. La difficulté sera de trouver le meilleur parcours entre un point A et un point B.
- Comment avez-vous réalisé le tracé pour ces 8 jours de course ?
-J’ai d’abord travaillé sur les cartes avant de rencontrer les gens sur place et de me rendre directement sur site. L’objectif étant de faire découvrir un maximum de choses aux athlètes. Je dois préciser que le parcours restera confidentiel jusqu’au jour du départ. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a des endroits incontournables qui seront sur le parcours tout en gardant un certain équilibre entre les différents sports et que l’on fasse la bonne activité au bon endroit entre la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la côte Est et la côte Ouest. Nous avons également travaillé avec le PNRC sur les itinéraires. Le parcours sera affiné dans les mois qui viennent où nous ferons de nouvelles reconnaissances en montagne, puisque nous sommes sur le terrain depuis le mois d’août.
- Combien d’équipes sont attendues pour cette compétition ?
- Nous voulions limiter à 80 équipes mixtes de 4 athlètes. On part à quatre et on arrive à quatre. Si l’un des membres est contraint d’abandonner, l’équipe pourra rentrer, mais ne sera pas classée. La gestion de l’équipe, la solidarité est une partie importante de notre compétition. Il y a un engouement incroyable autour de cette épreuve en Corse tant et si bien que nous avons ouvert les inscriptions à cent équipes. Le 11 janvier dernier, nous avons ouvert la troisième session d’inscription à midi et, une minute plus tard, nous avions déjà basculé sur une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger chaque jour un peu plus ! C’est la première fois que, pour un Championnat du monde, nous sommes contraints de limiter les inscriptions. Trente nations seront présentes sur cette épreuve, comme les USA, le Japon, l’Espagne, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l’Afrique du Sud, la Russie, la Croatie, l’Argentine, l’Australie, l’Équateur, le Brésil, le Royaume-Uni, la Pologne, la Colombie, les Pays-Bas ou encore les Philippines.
- Comment la sécurité des athlètes sera-t-elle assurée durant l'épreuve ?
- Les équipes n’ont pas d’assistance, mais la gestion du matériel des équipes est assurée par l’organisation concernant les vélos, les kayaks, etc., qui seront entreposés sur des points d’assistance. Pour cela une quinzaine de camions seront chargés du transport. Il y aura également des « chek point » où nous pourrons contrôler les heures de repos imposées. Sur ces points il y aura des guides de haute montagne, des médecins. Nous aurons 6 médecins urgentistes présents sur la course, accompagnés d’infirmiers, qui pourront intervenir à tout moment. Sans oublier les pompiers, les hommes de la Sécurité civile ainsi que le PGHM. Chaque équipe sera munie d’une balise GPS satellitaire et un téléphone GSM. Des équipements scellés qui ne pourront être utilisés qu’en cas de nécessité absolue pour déclencher les secours depuis le PC course installé dans les locaux du PNRC de Corte et qui fonctionnera 24 heures sur 24.
- Cela veut dire aussi qu’il faut de nombreux bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’épreuve ?
- Effectivement, nous en avons besoin de120 et 140. Nous avons au sein de l’association un petit staff de bénévoles habitués à cette manifestation et un staff chargé des repas pour préparer les repas de tous. Nous sommes en contact avec les responsables du Restonica Trail et son président, Jean-Eric Lanoir, pour la recherche des bénévoles. Celles et ceux qui sont intéressés pour participer à cette course, peuvent s’inscrire sur le site de l’association « volunteer@arwc2026.com ».
- Le départ de cette épreuve aura lieu quand et à quelle heure ?
- Le départ se fera le 1er octobre à Corte entre 7 et 8 heures du matin. L’horaire reste à définir. L’arrivée sera jugée à l’Ile-Rousse le 6 octobre pour les plus rapides et le 9 pour les autres.
-
A màghjina - Ferringule d'invernu
-
U tempu in Corsica
-
Cardinal François Bustillo : "la violence ne peut pas devenir une habitude
-
Bastia : le tribunal de commerce fait sa rentrée et fixe les enjeux économiques de 2026
-
Municipales - À la tête d'une union de gauche, Charlotte Cesari veut « remettre les Ajacciens au cœur des décisions »