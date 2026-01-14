La Corse accueillera le Championnat du Monde des courses aventures du 27 septembre au 10 octobre

Mario Grazi le Mercredi 14 Janvier 2026 à 15:50

C’est une course hors normes qui se déroulera en Corse du 27 septembre au 10 octobre prochains avec le Championnat du monde des courses aventures. Une centaine d’équipes venues des quatre coins du globe participeront à cette fabuleuse aventure longue de 500 km pour plus de 18 000 mètres de dénivelé positif. Le départ aura lieu à Corte le pour une arrivée à l’Ile-Rousse le. Entre-temps, les athlètes seront accueillis dans la cité Paoline où ils seront présentés au public, assisteront aux vérifications de leurs matériels obligatoires et s’élanceront pour un prologue avant le grand départ !