Tout au long de la journée, les deux clubs, rejoints par une équipe de l’APF, se sont retrouvés sur le terrain de Vignetta, en présence des élus locaux Marine Schinto et Jean-Pierre Sollacaro.
Dans une ambiance conviviale, jeunes et moins jeunes, personnes valides et personnes en situation de handicap ont évolué au sein d’équipes mixtes, illustrant la dimension inclusive de cette discipline.
Sur le terrain se côtoyaient ainsi deux jeunes filles, la présidente de Sette in Carritellu, deux garçons de 14 ans, mais aussi des personnes porteuses de prothèses, présentant une déficience auditive, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou encore des troubles dys. Autant de profils différents réunis autour d’une même pratique sportive.
Développer la discipline en Corse
La jeune fédération entend poursuivre son développement sur l’ensemble du territoire national, notamment en Corse. Aude, présidente du club insulaire, qui intervient déjà au sein des établissements scolaires, espère voir émerger, dès l’année prochaine, de nouvelles équipes au sein des entreprises, des institutions et des clubs sportifs.
L’objectif est d’élargir la participation à cet événement et de sensibiliser un public toujours plus large à la pratique du sport inclusif.
Cette journée a également bénéficié du soutien de Constance Caldarella, qui a assuré l’animation de la pause méridienne.
Dans une ambiance conviviale, jeunes et moins jeunes, personnes valides et personnes en situation de handicap ont évolué au sein d’équipes mixtes, illustrant la dimension inclusive de cette discipline.
Sur le terrain se côtoyaient ainsi deux jeunes filles, la présidente de Sette in Carritellu, deux garçons de 14 ans, mais aussi des personnes porteuses de prothèses, présentant une déficience auditive, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou encore des troubles dys. Autant de profils différents réunis autour d’une même pratique sportive.
Développer la discipline en Corse
La jeune fédération entend poursuivre son développement sur l’ensemble du territoire national, notamment en Corse. Aude, présidente du club insulaire, qui intervient déjà au sein des établissements scolaires, espère voir émerger, dès l’année prochaine, de nouvelles équipes au sein des entreprises, des institutions et des clubs sportifs.
L’objectif est d’élargir la participation à cet événement et de sensibiliser un public toujours plus large à la pratique du sport inclusif.
Cette journée a également bénéficié du soutien de Constance Caldarella, qui a assuré l’animation de la pause méridienne.
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