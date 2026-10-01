À Ajaccio, Sette in Carritellu fait du touch rugby fauteuil un terrain d’inclusion

Sur le terrain, les jambes ou les roues ne font plus la différence. À Ajaccio, Sette in Carritellu_Officiel entend faire du touch rugby en fauteuil un outil de rencontre, de partage et de dépassement de soi. Le club, qui a participé pour la deuxième année consécutive à Associ in Festa le 12 septembre dernier, a une nouvelle fois mesuré l’intérêt du public pour cette discipline. « Les retours ont été très positifs. Le matin, les gens prennent le temps de découvrir les ateliers, puis, à partir de 10 h 30 et jusqu’à 18 heures, nous avons eu du passage sans interruption », raconte Aude Meyer-Carbuccia, fondatrice et présidente de l’association. « À la fin, j’ai dû annoncer que nous fermions, sinon les personnes seraient restées jusqu’à 20 heures. »
Fondée en avril 2025, à la suite d’un tour de Corse organisé pour faire découvrir la pratique, l’association a connu une évolution importante en décembre dernier en rejoignant Touch France, la Fédération française de touch rugby. Sa présidente est depuis devenue directrice nationale des pratiques en fauteuil au sein de la fédération.
Une discipline née d’une expérience personnelle
L’engagement d’Aude Meyer-Carbuccia trouve son origine dans son propre parcours. Ancienne pratiquante de rugby, elle a dû repenser sa relation au sport après un accident survenu en 2012, à l’origine d’un handicap moteur. « Du jour au lendemain, il est devenu très compliqué de pratiquer une activité sportive », explique-t-elle. Ancienne assistante d’éducation dans les écoles, elle dit également avoir constaté les difficultés persistantes pour intégrer les personnes handicapées dans les activités collectives. Le touch rugby fauteuil s’est alors imposé comme une réponse : une discipline mixte, intergénérationnelle et accessible à tous, dans laquelle valides et non-valides évoluent ensemble, en fauteuil, sur le même terrain. « Nous accueillons des personnes de 7 à 86 ans. Un grand-père peut venir jouer avec son petit-fils ou sa petite-fille », souligne la présidente.
Le club accompagne aussi les pratiquants selon leurs besoins spécifiques. « Nous avons par exemple un père qui joue avec son fils sourd, qui communique en langue des signes. Nous sommes formés à l’adaptation du handicap et nous nous rendons compte que tout le monde a sa place. » Le principe du jeu reste simple : les équipes cherchent à franchir la ligne adverse pour marquer un essai. Le porteur de balle progresse en fauteuil et doit passer le ballon lorsqu’il se trouve bloqué par un adversaire. Selon les formats, les rencontres se disputent de quatre à sept joueurs.
Une discipline cofondée avec le club de Randan en Auvergne
Sette in Carritellu revendique aussi une place particulière dans l’histoire de cette pratique. Avec le club W7 Randan, installé en Auvergne, l’association ajaccienne a participé à la cofondation du touch rugby fauteuil tel qu’il se structure aujourd’hui en France. « Nous avions la même volonté de développer nos clubs pour tous les publics », précise Aude Meyer-Carbuccia. Le président du club auvergnat a notamment travaillé sur l’écriture des règles, tandis que la dirigeante ajaccienne assure les relations publiques, institutionnelles et administratives, ainsi que la mise en avant et la planification de la discipline avec les partenaires concernés.
Le club dispose aujourd’hui de onze fauteuils, permettant d’organiser des matches à quatre ou cinq contre cinq. Un premier investissement d’environ 10 000 euros, rendu possible grâce au soutien d’un sponsor local. Quatre à cinq fauteuils supplémentaires, plus adaptés à une pratique tout-terrain, doivent rejoindre le parc avant la fin de l’année. Côté effectif, Sette in Carritellu compte actuellement entre 20 et 25 licenciés, auxquels pourraient s’ajouter une vingtaine de pratiquants dans les prochaines semaines. L’objectif est d’atteindre une quarantaine de licenciés d’ici janvier. En attente d’un créneau régulier dans un gymnase ajaccien, le club poursuit pour l’heure ses entraînements et ses actions de sensibilisation dans les écoles. Près de 2 000 personnes auraient déjà été sensibilisées à la pratique en un an.
Un premier Championnat de France à Vignetta
L’étape la plus symbolique se profile désormais. Ajaccio accueillera, le 28 novembre au gymnase du stade de Vignetta, le premier Championnat de France de touch rugby en fauteuil. Quatre équipes sont déjà annoncées, dont celle de Corse et le W7 Randan. Une structure envisage également de constituer une équipe, tandis que des discussions sont en cours avec une formation de Toulon et, potentiellement, une équipe anglaise. Au-delà de cette échéance, Sette in Carritellu veut participer au déploiement national de la discipline. Neuf nouvelles sections sont actuellement en cours d’ouverture en France. Pour le club ajaccien, le rendez-vous de novembre doit confirmer qu’un autre regard sur le handicap est possible : celui d’un sport où chacun peut jouer, progresser et défendre les mêmes couleurs.
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