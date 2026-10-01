À Ajaccio, Sette in Carritellu fait du touch rugby fauteuil un terrain d’inclusion

Sur le terrain, les jambes ou les roues ne font plus la différence. À Ajaccio, Sette in Carritellu_Officiel entend faire du touch rugby en fauteuil un outil de rencontre, de partage et de dépassement de soi. Le club, qui a participé pour la deuxième année consécutive à Associ in Festa le 12 septembre dernier, a une nouvelle fois mesuré l’intérêt du public pour cette discipline. « Les retours ont été très positifs. Le matin, les gens prennent le temps de découvrir les ateliers, puis, à partir de 10 h 30 et jusqu’à 18 heures, nous avons eu du passage sans interruption », raconte Aude Meyer-Carbuccia, fondatrice et présidente de l’association. « À la fin, j’ai dû annoncer que nous fermions, sinon les personnes seraient restées jusqu’à 20 heures. »





Fondée en avril 2025, à la suite d’un tour de Corse organisé pour faire découvrir la pratique, l’association a connu une évolution importante en décembre dernier en rejoignant Touch France, la Fédération française de touch rugby. Sa présidente est depuis devenue directrice nationale des pratiques en fauteuil au sein de la fédération.





Une discipline née d’une expérience personnelle



L’engagement d’Aude Meyer-Carbuccia trouve son origine dans son propre parcours. Ancienne pratiquante de rugby, elle a dû repenser sa relation au sport après un accident survenu en 2012, à l’origine d’un handicap moteur. « Du jour au lendemain, il est devenu très compliqué de pratiquer une activité sportive », explique-t-elle. Ancienne assistante d’éducation dans les écoles, elle dit également avoir constaté les difficultés persistantes pour intégrer les personnes handicapées dans les activités collectives. Le touch rugby fauteuil s’est alors imposé comme une réponse : une discipline mixte, intergénérationnelle et accessible à tous, dans laquelle valides et non-valides évoluent ensemble, en fauteuil, sur le même terrain. « Nous accueillons des personnes de 7 à 86 ans. Un grand-père peut venir jouer avec son petit-fils ou sa petite-fille », souligne la présidente.



Le club accompagne aussi les pratiquants selon leurs besoins spécifiques. « Nous avons par exemple un père qui joue avec son fils sourd, qui communique en langue des signes. Nous sommes formés à l’adaptation du handicap et nous nous rendons compte que tout le monde a sa place. » Le principe du jeu reste simple : les équipes cherchent à franchir la ligne adverse pour marquer un essai. Le porteur de balle progresse en fauteuil et doit passer le ballon lorsqu’il se trouve bloqué par un adversaire. Selon les formats, les rencontres se disputent de quatre à sept joueurs.

