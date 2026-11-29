Sur la course de 15 kilomètres, la victoire est revenue à Mathieu Sanchez qui l'a emporté en 1h19'28. Derrière la lutte pour la deuxième place tournait à l'avantage de Julien Martin en 1h28'28 qui finissait par prendre le meilleur sur Anthony Scandale. Chez les dames, la lutte au sommet entre Clémence Bariteau et Elsa Casadesus tournait à l'avantage de cette dernière qui s'imposait en 1h45'38, laissant la Toulousaine Clémence Bariteau à peu plus d'une minute. Capucine Frasie complète ce trio féminin dans le temps de 1h50'20. Sur le Ghjiru di U Spidal Timothée Agnieray prenait la tête de la course devant Antoine Balland. Timothée Agnieray faisait la différence en creusant un écart important par rapport à ses poursuivants. Le Porto-Vecchiais s'imposait dans le temps de 50'24 avec plus de trois minutes d'avance sur Antoine Balland, alors que le pensionnaire des Coureurs des Crêtes Sébastien Chauchat terminait troisième en 56'04. Dans les rangs des féminines, l'athlète du GFCA Sabrina Akpinar était la plus rapide en 1h03'45, en prenant le meilleur sur Désirée Boulanger (1h06'59) et Flavie Perrier (1h07'40
Les classements
U Ghjiru di U SpidaliI Punti
Masculins : 1. Mathieu Sanchez (CDC) 1er SH 1h19’28, 2. Julien Martin (NL) 1er M2H 1h28’28, 3. Anthony Scandale (A Paolina) 2e SH 1h28’56, 4. Mathis Galvadon (COP) 1er M0H 1h30’55, 5. Raphaël Jouin (NL) 3e SH 1h32’44, 6. Maxime Cristiani (I Cignali) 1h35’33, 7. Damien Curallucci (NL) 2e M0H 1h35’33, 8. Olivier Tafani (NL) 2e M2H 1h37’27, 9. Florian Rocchi (CDC) 1er EH 1h38’36, 10. Louis Le Page (NL) 1h38’39.
Féminines : 1. Elsa Casadesus (ASPVA) 1ere M0F 1h45’38, 2. Clémence Bariteau (NL) 1ere SF 1h46’58, 3. Capucine Frasie (NL) 2e SF 1h50’20, 4. Mathilde Balmont (NL) 3e SF 1h54’13, 5. Matea Guidicelli (NL) 1h59’57, 6. Béatrice Gallet (ADAM) 1ere M5F 2h00’06, 7. Fanny Zecchi (NL) 2h00’39, 8. Laetitia Jegu (NL) 2h01’43
Masculins : 1. Timothée Agnieray (ASPVA) 1er SH 50’24, 2. Antoine Balland (NL) 2e SH 53’39, 3. Sébastien Chauchat (CDC) 1er M2H 56’04, 4. Thomas Da Silva Dias (3e SH) 56’28, 5. Patrice Potencier (NL) 1er M2H 56’56, 6. Roméo Scanu (NL) 1er JG 58’40, 7. Florian Lovisa (NL) 59’13, 8. Alan Riou-Zagnoli (APPV) 59’35, 9. Malo Conan (NL) 1h00’30, 10. Malo Levy-Gauvin (NL) 1h01’24
Féminines : 1. Sabrina Akpinar (GFCA) 1ere SF 1h03’45, 2. Désirée Boulanger (NL) 1ere M0F 1h06’59, 3. Flavie Perrier (La Suarellaise) 1ere M1F 1h07’40, 4. Margaux Renaud (CDC) 1ere SF 1h09’46, 5. Clotilde Leneveu (NL) 2e SF 1h11’06, 6. Aurélie Tylinski (CDC) 1ere M2 1h11’21, 7. Anne Van Der Straaten (NL) 3e SF 1h12’10, 8. Katerina Horelkova (NL) 1ere M1F 1h13’18.
Féminines : 1. Sabrina Akpinar (GFCA) 1ere SF 1h03’45, 2. Désirée Boulanger (NL) 1ere M0F 1h06’59, 3. Flavie Perrier (La Suarellaise) 1ere M1F 1h07’40, 4. Margaux Renaud (CDC) 1ere SF 1h09’46, 5. Clotilde Leneveu (NL) 2e SF 1h11’06, 6. Aurélie Tylinski (CDC) 1ere M2 1h11’21, 7. Anne Van Der Straaten (NL) 3e SF 1h12’10, 8. Katerina Horelkova (NL) 1ere M1F 1h13’18.
Masculins : 1. Mathieu Sanchez (CDC) 1er SH 1h19’28, 2. Julien Martin (NL) 1er M2H 1h28’28, 3. Anthony Scandale (A Paolina) 2e SH 1h28’56, 4. Mathis Galvadon (COP) 1er M0H 1h30’55, 5. Raphaël Jouin (NL) 3e SH 1h32’44, 6. Maxime Cristiani (I Cignali) 1h35’33, 7. Damien Curallucci (NL) 2e M0H 1h35’33, 8. Olivier Tafani (NL) 2e M2H 1h37’27, 9. Florian Rocchi (CDC) 1er EH 1h38’36, 10. Louis Le Page (NL) 1h38’39.
Féminines : 1. Elsa Casadesus (ASPVA) 1ere M0F 1h45’38, 2. Clémence Bariteau (NL) 1ere SF 1h46’58, 3. Capucine Frasie (NL) 2e SF 1h50’20, 4. Mathilde Balmont (NL) 3e SF 1h54’13, 5. Matea Guidicelli (NL) 1h59’57, 6. Béatrice Gallet (ADAM) 1ere M5F 2h00’06, 7. Fanny Zecchi (NL) 2h00’39, 8. Laetitia Jegu (NL) 2h01’43
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