Il y a ceux qui attendent de trouver leur voie et ceux qui décident de tenter leur chance. À 19 ans, Thomas Rosier Bereni a choisi de suivre ce qui l'anime depuis toujours : la musique. Guitare, hip-hop, puis les platines… Son intérêt pour cet univers ne date pas d'hier.



Après le lycée, Thomas tente tout de même une année à l'université. Mais il réalise rapidement que cette voie ne lui correspond pas. Il décide alors de mettre ses études de côté pour se consacrer pleinement à la musique, une passion qui l'accompagne depuis l'enfance. "Je sentais que je n'avais aucune motivation, ça ne m'intéressait pas trop", raconte-t-il à propos de ses études. Plutôt que de poursuivre dans une direction qui ne lui correspond pas, il préfère alors se consacrer à ce qui lui plaît réellement.



Mais le début de l'aventure remonte réellement à décembre 2023. Thomas RB* prend alors des cours auprès d'un DJ bastiais, DJ SPLIFFINGER à raison d'une séance par semaine pendant six mois. Il découvre les techniques du mix, apprend à enchaîner les morceaux et à maîtriser ses premières platines, offertes par ses parents. Il peut également compter sur le soutien de ses grands-parents, qui, à leur tour, lui offrent d'autres platines.



À la fin de cette formation, son professeur l'encourage à se lancer et à démarcher les établissements. Une première étape franchie, mais tout reste à construire. Pour décrocher ses premières dates, Thomas prend lui-même les devants. Il contacte une quinzaine d'établissements et reçoit finalement une réponse positive du Vintage, à Bastia. Il y réalise ses premiers warm-up, ces passages musicaux qui précèdent un autre DJ ou un groupe. Peu après, une connaissance lui propose également de mixer à La Caravelle. L'été 2024 lui permet ainsi de multiplier les expériences, avec plusieurs soirées par semaine et une première résidence estivale.



En 2024, il a également l'occasion de mixer au Shakespeare, à Aix-en-Provence, après avoir pris contact avec l'établissement.



En Corse, les dates se poursuivent dans différents bars et lieux de soirée. En 2025, il décroche une nouvelle résidence estivale de plusieurs mois. Une manière de prendre de l'expérience, de rencontrer du monde et de mieux comprendre les exigences du métier.



Mais une autre occasion se présente loin de l'île. Depuis longtemps, Thomas souhaite découvrir Dubaï. Il décide alors de partir seul pour une quinzaine de jours de vacances. En ayant fait connaissance avec une DJ corse, Andjee, une rencontre qui lui permet d'entrer en contact avec une agence de booking.



L'agence lui propose un premier essai dans un restaurant italien festif. L'expérience se passe bien et une première résidence hebdomadaire lui est proposée. D'autres dates viennent ensuite s'ajouter au programme, jusqu'à lui permettre de mixer deux à trois fois par semaine. Ce qui devait être un court séjour se transforme finalement en une expérience de près de trois mois: "À la base, je devais partir quinze jours. Et finalement, je suis resté", explique-t-il. Il profite de cette période pour découvrir un autre environnement musical et nouer des contacts avec deux agents.



