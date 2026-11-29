Avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 40 degrés, la chambre froide devient indispensable pour éviter une commercialisation en flux tendu et la dégradation des récoltes. Sans capacité de stockage, impossible de se développer et de produire en plus grande quantité. Les pommes de terre sont un bon exemple car elles sont récoltées durant la période la plus chaude, où la température et l’humidité doivent être contrôlées pour éviter leur dégradation.



Face à ce constat, un groupe constitué de bénévoles en lien avec l’association Terra di u Cumunu - Terre de Liens Corsica, a engagé une réflexion pour imaginer des solutions adaptées aux exploitations non raccordées au réseau EDF et disposant de moyens modestes pour créer de meilleures conditions de stockage des récoltes. Léa Baileche, post-doctorante à l’Université de Corse, rattachée aux deux UMR CNRS « Lieux, Identités, Espaces, Activités » et « Sciences Pour l’Environnement », propose d’étudier cette problématique dans le cadre de ses recherches et de contacter des entreprises, institutions et agriculteurs qui ont exploré des solutions en autoconsommation. Plusieurs rencontres en visioconférence avec Jean-Philippe Valla, berger et paysan-boulanger en Isère, qui travaille selon des pratiques de bioconstruction, notamment la paille porteuse, permettent de découvrir des expérimentations énergétiques pour rendre plus autonomes les exploitations agricoles.



Les conseils sont très précis et de nombreux échanges avec des maraichers, constructeurs, institutions font émerger des solutions intéressantes, notamment via des matériaux biosourcés et disponibles localement. Ces premiers échanges encouragent à diffuser ces savoirs pour soutenir d’autres agriculteurs corses. Après plusieurs réunions à l’Université, un colloque intitulé : « Agriculture et sobriété énergétique », est organisé le 30 novembre.



Plusieurs tables rondes croiseront des regards scientifiques, agricoles, associatifs et institutionnels pour explorer cette thématique : pratiques traditionnelles de conservation, construction en matériaux biosourcés, enjeux et perspectives de la filière paille pour la conservation agricole.



Une belle réussite d’un projet qui fait le lien entre les besoins d’agriculteurs, la contribution scientifique et les savoirs paysans.



Cette journée d’échanges (programme téléchargeable sur le site de l’Université) ouverte à tous, se déroulera le 30 novembre à partir de 9 heures à l’université de Corse, dans l’amphithéâtre Desanti 3, sous la bibliothèque universitaire.





