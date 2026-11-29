Comprendre le comportement d’un bovin, anticiper ses réactions et sécuriser ses interventions auprès de l’animal. C’est autour de ces enjeux que s’articulait cete journée de formation proposée aux éleveurs corses par la MSA.Une mauvaise approche de l’animal peut être à l’origine d’un accident du travail dont les conséquences dépassent parfois le seul cadre de la santé de l’exploitant.« On constate des accidents de travail plus fréquents mais aussi plus graves dans la filière bovine que dans les autres filières. Chutes, coups et heurts avec un animal… les conséquences peuvent être dramatiques pour l’éleveur et mettre son exploitation en difficulté, surtout, comme cela est très fréquent, lorsqu’il travaille seul et ne peut se faire remplacer », explique Cristelle Cherchali, en charge du pôle Prévention des risques professionnels à la MSA.Ces journées associent théorie et pratique. La matinée est consacrée à la connaissance du comportement animal ainsi qu’à la présentation d’équipements et d’installations adaptés aux différentes situations d’élevage. L’après-midi permet aux participants de mettre en application les techniques abordées.Marc Drudrut, formateur spécialisé dans la manipulation et la contention des bovins, intervient depuis plusieurs années auprès des éleveurs, en collaboration avec la MSA de Corse.« Travailler avec un bovin, ce n’est pas juste le guider : c’est comprendre ses attitudes, anticiper ses mouvements et sécuriser l’espace autour de lui. Ça ne s’improvise pas, ça s’apprend ! », souligne-t-il.La connaissance des capacités sensorielles de l’animal fait notamment partie des enseignements dispensés.« Les bovins ont une vision panoramique jusqu’à 330°. Ils peuvent voir sur les côtés sans bouger la tête, mais il vaut mieux les aborder par l’avant et éviter les gestes brusques », précise le formateur, qui rappelle également leur sensibilité aux sons aigus.Autant de caractéristiques à prendre en compte lors des interventions quotidiennes auprès des troupeaux.Au-delà de l’accompagnement des professionnels en activité, la MSA de Corse entend développer la prévention des risques dès la formation initiale des futurs agriculteurs, au sein des établissements d’enseignement agricole.Cette démarche se traduira notamment, en avril prochain, par l’organisation des Rencontres Prévention Jeunes. Ce concours, destiné aux élèves des lycées agricoles, leur permettra de présenter des projets élaborés tout au long de l’année autour des risques professionnels et des solutions susceptibles de les prévenir.



