Le Trail Napoléon a remonté le temps, le temps d’une édition. Pour son 25e anniversaire, le Corsica Run Xtrem a voulu retrouver l’esprit des premières années : une course plus intimiste, ouverte aux anciens participants et à leurs enfants, où la convivialité comptait autant que le classement. Sur la ligne de départ du Casone, les générations se sont mêlées sous le soleil. La doyenne, Simone Thaon, 81 ans, s’était élancée deux heures plus tôt, comme un symbole. « Nous avons voulu faire un clin d’œil » aux premières éditions, explique Marc Leca, membre du club organisateur. Le parcours empruntait les crêtes, passait par Capo et s’achevait à la Parata, comme lors des débuts de l’épreuve. Une journée aussi dédiée aux souvenirs et aux personnes disparues. « Certaines personnes manquent à l’appel. Cela nous rappelle des sourires et des souvenirs », confie Marc Leca.



La nostalgie n’a pas effacé l’envie de courir. « On ne peut pas occulter la compétition : certains viennent pour la gagne, le chrono ou leur défi personnel », reconnaît un des organisateurs. À l’arrivée, Sébastien Giambernardi a justement joué sa chance jusqu’au bout. Après avoir pris les devants dès le départ, il s’est retrouvé dans un groupe de trois, avec notamment Pierre-Jean Susini, qui « [l’a] suivi un peu comme [son] ombre ». Le vainqueur a creusé l’écart dans la dernière descente, au niveau des bois, avant de rejoindre la piste. « Je me sentais bien en descente, j’en ai profité pour le lâcher un petit peu. Après, j’ai fini sur la piste en gérant mon avance », raconte-t-il. Une chute à deux kilomètres de l’arrivée a quelque peu marqué la fin de course, sans gravité : quelques égratignures, mais rien qui ne l’empêche de s’imposer en 1 h 44 min 59 s. Habitué de quelques éditions précédentes, le coureur a apprécié ce retour aux sources. « C’est sympa de faire un clin d’œil à ceux qui ont foulé les premiers ce terrain de jeu. C’est toujours un plaisir dans un cadre grandiose. » Pierre-Jean Susini prend la deuxième place, devant Théo Carlini. Première féminine, Emmanuelle Moracchini termine 32e en 2 h 12 min 17 s.





Pour Marc Leca, cette journée a aussi été l’occasion de retrouver des participants des débuts, dont certains approchent les 80 ans. Le club espère transmettre cet esprit festif, « sans avoir les yeux rivés sur sa montre ». Une édition anniversaire pensée comme un « one shot », même si l’organisateur n’exclut pas un nouveau clin d’œil pour les 30 ans.





