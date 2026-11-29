La nostalgie n’a pas effacé l’envie de courir. « On ne peut pas occulter la compétition : certains viennent pour la gagne, le chrono ou leur défi personnel », reconnaît un des organisateurs. À l’arrivée, Sébastien Giambernardi a justement joué sa chance jusqu’au bout. Après avoir pris les devants dès le départ, il s’est retrouvé dans un groupe de trois, avec notamment Pierre-Jean Susini, qui « [l’a] suivi un peu comme [son] ombre ». Le vainqueur a creusé l’écart dans la dernière descente, au niveau des bois, avant de rejoindre la piste. « Je me sentais bien en descente, j’en ai profité pour le lâcher un petit peu. Après, j’ai fini sur la piste en gérant mon avance », raconte-t-il. Une chute à deux kilomètres de l’arrivée a quelque peu marqué la fin de course, sans gravité : quelques égratignures, mais rien qui ne l’empêche de s’imposer en 1 h 44 min 59 s. Habitué de quelques éditions précédentes, le coureur a apprécié ce retour aux sources. « C’est sympa de faire un clin d’œil à ceux qui ont foulé les premiers ce terrain de jeu. C’est toujours un plaisir dans un cadre grandiose. » Pierre-Jean Susini prend la deuxième place, devant Théo Carlini. Première féminine, Emmanuelle Moracchini termine 32e en 2 h 12 min 17 s.
Pour Marc Leca, cette journée a aussi été l’occasion de retrouver des participants des débuts, dont certains approchent les 80 ans. Le club espère transmettre cet esprit festif, « sans avoir les yeux rivés sur sa montre ». Une édition anniversaire pensée comme un « one shot », même si l’organisateur n’exclut pas un nouveau clin d’œil pour les 30 ans.
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