Ajaccio : un accident à hauteur de la station-service Ceccaldi, une personne incarcérée

Un accident de la circulation impliquant un seul véhicule s’est produit ce mercredi, vers 17h25, sur la RT21 à Ajaccio, à hauteur de la station-service Ceccaldi, dans le sens Porticcio-Ajaccio, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.
Dix sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur place, ainsi qu'un véhicule de secours routier, deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi qu’un véhicule de commandement.
Une personne, incarcérée dans le véhicule, est actuellement prise en charge par les secours, qui interviennent en coordination avec le Samu et la police, précise le SIS 2A.
La circulation est réduite à une seule voie dans le sens Porticcio-Ajaccio. Les automobilistes sont invités à la prudence et, si possible, à éviter le secteur afin de faciliter l’intervention des secours.
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