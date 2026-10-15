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Les brèves

« Portrait de l’artiste en vieil homme » sur la scène de l’Appuntu à Bastia  15/10/2026

Ce vendredi 16 octobre à 15h30 la FALEP propose un spectacle* de la Cie Teatru di u Cumunu : « Portrait de l’artiste en vieil homme », une pièce inspirée de l’œuvre de l’écrivain et dramaturge autrichien Thomas Bernhard : Minetti. La mise en scène est signée Noël Casale, avec sur les planches Jacques Filippi et Camille Bertrand. La pièce met en scène un vieil homme, ancien comédien, confiné seul chez lui à Bastia. Il rêve de jouer Minetti et attend une jeune femme, sa dame de compagnie, pour lui lire et lui jouer le texte, luttant ainsi contre l'isolement et l'oubli de la création artistique

*Vendredi 16 octobre à 15h30 à l’Appuntu, rue des mulets (Vieux Port) : Entrée gratuite

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