À Lucciana, « Terra Sacra » explore le passé pour dessiner l’architecture de demain

Et si les réponses aux défis architecturaux de demain se trouvaient aussi dans les savoir-faire du passé ? C’est l’une des questions qui traversera « Terra Sacra », le thème retenu cette année pour l’événement national « Architectures & Territoires 2026 », organisé par le Conseil de l’Ordre des Architectes de Corse en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes ce vendredi 16 octobre à partir de 13h30 au musée archéologique de Mariana à Lucciana. Au cœur de ce site chargé d’histoire, architectes, professionnels et acteurs du territoire sont invités à croiser leurs regards sur un matériau aussi ancien qu’actuel : la terre. Longtemps au centre de nombreuses traditions constructives, celle-ci offre un point de départ pour interroger les pratiques architecturales contemporaines, la valorisation des ressources locales et les manières de concevoir les bâtiments de demain.





Dès 14h15, plusieurs conférences retraceront l’histoire de la construction en terre en Corse, de la période protohistorique à l’Antiquité. Elles seront suivies de deux tables rondes consacrées à l’évolution des pratiques et aux perspectives contemporaines de ce matériau, à 15h45 puis à 17h30. À 16h15, l’architecte Louis-Antoine Grégo présentera sa vision d’une « architecture régénératrice », fondée sur les ressources locales et les savoir-faire du territoire. À 18h, une exposition intitulée « L’architecture de terre en Corse : hier, aujourd’hui, demain » mettra à l’honneur des projets insulaires privilégiant la terre, la fabrication locale et le réemploi. L’inauguration sera accompagnée de la projection du film Toucher Terre, avant un cocktail de clôture prévu à 18h30.





À travers cette journée, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Corse entend faire dialoguer patrimoine et création contemporaine, en questionnant la place des matériaux locaux dans l’architecture de demain. Organisée dans le cadre des réflexions autour des récits d’avenir et de la loi sur l’architecture de 1977, cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière les initiatives insulaires et les savoir-faire qui contribuent à faire évoluer les pratiques constructives.

