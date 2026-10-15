À Sartène, les agriculteurs de demain travaillent à la transition climatique

Constant Bourelly, ingénieur pédagogique à l’Institut Agro – Campus de Florac, a accompagné les élèves et l’équipe enseignante. Les jeunes sont allés à la rencontre des professionnels pour comprendre les difficultés propres à chaque structure. Parmi les pistes étudiées : développer la place de l’arbre dans les pâturages, mieux protéger les animaux de la chaleur ou encore concilier le pâturage et la préservation des plantations.

Les réponses restent à construire. Comment faire pâturer des brebis dans des parcelles de chênes-lièges sans fragiliser les arbres ? Comment maintenir la production laitière lorsque les troupeaux passent plusieurs mois en estive ? Le projet a permis de poser ces questions et d’imaginer des solutions, qui devront encore être testées et adaptées aux réalités du terrain. «

», rappelle Constant Bourelly. Le film doit aussi permettre de partager ce travail au-delà de Sartène, avec d’autres enseignants et formateurs, qui pourront s’en inspirer selon leur propre contexte.