À Sartène, les agriculteurs de demain travaillent à la transition climatique

Les lycéens tournent un film qui restituera l'étendue de leurs recherches et sera visible sur le site du Campus AgriCorsica, à la mi-décembre. A gauche, Constant Bourelly les supervise.
Depuis mardi, les élèves du Campus AgriCorsica de Sartène tournent un film autour de ClimaTerra, projet qui a accaparé trois ans de leur vie, mais qui pourrait bien avoir un impact grandissant sur leurs futures carrières d’agriculteurs ou d’éleveurs. Au fil des interviews, ils ont donné la parole aux professionnels ou formateurs qui les ont accompagnés durant leur enquête, revenant sur les expériences menées depuis 2023. Le film sera mis en ligne sur le site du lycée à la mi-décembre.
« Tous les élèves du lycée ont travaillé sur ce projet, soit environ 80 élèves, précise leur enseignante, Emmanuelle Tramoni. Ils ont ouvert des parcelles, posé des clôtures, sont montés à l'estive. Et ils ont fait un podcast dans lequel ils ont interviewé des gens de toutes les filières. »
Porté par Chambres agricultures France, à la demande de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, ClimaTerra vise à aider les exploitations agricoles à s’adapter au changement climatique. Cinq établissements ont été retenus au niveau national, dont Sartène, qui se veut représentatif du contexte agropastoral du bassin méditerannéen. Le travail s’est notamment concentré sur l’élevage ovin laitier, confronté à une ressource fourragère fragilisée par les sécheresses et à des épisodes de chaleur qui affectent les brebis et leur production.
« Tous les élèves du lycée ont travaillé sur ce projet, soit environ 80 élèves, précise leur enseignante, Emmanuelle Tramoni. Ils ont ouvert des parcelles, posé des clôtures, sont montés à l'estive. Et ils ont fait un podcast dans lequel ils ont interviewé des gens de toutes les filières. »
Porté par Chambres agricultures France, à la demande de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, ClimaTerra vise à aider les exploitations agricoles à s’adapter au changement climatique. Cinq établissements ont été retenus au niveau national, dont Sartène, qui se veut représentatif du contexte agropastoral du bassin méditerannéen. Le travail s’est notamment concentré sur l’élevage ovin laitier, confronté à une ressource fourragère fragilisée par les sécheresses et à des épisodes de chaleur qui affectent les brebis et leur production.
Julien et Tatiana ont travaillé sur l'état général de mille chênes-lièges au lycée, en prenant en compte différents paramètres : leur hauteur, diamètre, qualité, état sanitaire...
Des pistes à éprouver
Constant Bourelly, ingénieur pédagogique à l’Institut Agro – Campus de Florac, a accompagné les élèves et l’équipe enseignante. Les jeunes sont allés à la rencontre des professionnels pour comprendre les difficultés propres à chaque structure. Parmi les pistes étudiées : développer la place de l’arbre dans les pâturages, mieux protéger les animaux de la chaleur ou encore concilier le pâturage et la préservation des plantations.
Les réponses restent à construire. Comment faire pâturer des brebis dans des parcelles de chênes-lièges sans fragiliser les arbres ? Comment maintenir la production laitière lorsque les troupeaux passent plusieurs mois en estive ? Le projet a permis de poser ces questions et d’imaginer des solutions, qui devront encore être testées et adaptées aux réalités du terrain. « C'est leur futur que l'on construit. On est un centre de formation », rappelle Constant Bourelly. Le film doit aussi permettre de partager ce travail au-delà de Sartène, avec d’autres enseignants et formateurs, qui pourront s’en inspirer selon leur propre contexte.
Constant Bourelly, ingénieur pédagogique à l’Institut Agro – Campus de Florac, a accompagné les élèves et l’équipe enseignante. Les jeunes sont allés à la rencontre des professionnels pour comprendre les difficultés propres à chaque structure. Parmi les pistes étudiées : développer la place de l’arbre dans les pâturages, mieux protéger les animaux de la chaleur ou encore concilier le pâturage et la préservation des plantations.
Les réponses restent à construire. Comment faire pâturer des brebis dans des parcelles de chênes-lièges sans fragiliser les arbres ? Comment maintenir la production laitière lorsque les troupeaux passent plusieurs mois en estive ? Le projet a permis de poser ces questions et d’imaginer des solutions, qui devront encore être testées et adaptées aux réalités du terrain. « C'est leur futur que l'on construit. On est un centre de formation », rappelle Constant Bourelly. Le film doit aussi permettre de partager ce travail au-delà de Sartène, avec d’autres enseignants et formateurs, qui pourront s’en inspirer selon leur propre contexte.