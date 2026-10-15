A màghjina - L’alba nant’à e Cerbicale
La rédaction le Jeudi 15 Octobre 2026 à 07:05
Aux premières lueurs du jour, le soleil embrase l’horizon au large de Porto-Vecchio. Dans la lumière rougeoyante du matin, les îles Cerbicale se dessinent en ombre sur une Méditerranée encore paisible.
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(Photo : Chantal Portaz Photographie)