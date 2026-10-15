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A màghjina - L’alba nant’à e Cerbicale


La rédaction le Jeudi 15 Octobre 2026 à 07:05

Aux premières lueurs du jour, le soleil embrase l’horizon au large de Porto-Vecchio. Dans la lumière rougeoyante du matin, les îles Cerbicale se dessinent en ombre sur une Méditerranée encore paisible.
Si, comme Chantal Portaz Biancarelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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