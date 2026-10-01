Nouveau concept en Corse, « Les Conversations d’A Manu Nera » débutent à Ajaccio

Les dates
Vendredi 16 octobre à 18h au salon La Parenthèse, à Ajaccio
Le Corps avec Elisabeth Paccioni
« Chorégraphe et poète, marraine du Chemin des roses, Elisabeth Paccioni s’est imposée comme une évidence pour ouvrir la saison. La rencontre explorera le corps comme langage, mémoire, territoire intime et relationnel à travers six axes : habiter, décrypter, se regarder, se transformer, entrer en relation, créer ».
Vendredi 20 novembre à 18 h à l’hôtel Central à Bastia
Les mots avec Elisa Allari
« Enseignante et formatrice, chroniqueuse littéraire sur RCI, intervieweuse et animatrice d’ateliers d’écriture créative, m’a marquée par sa qualité d’écoute et sa capacité à faire émerger une parole juste. Six territoires guideront l’échange : nommer, transmettre, écouter, dire, relier, créer ».
(Date à confirmer) à l'hôtel Central à Bastia
La langue avec Cathy Campana
« Présidente de Lingua è Cultura Corsa et créatrice des Scontri Culturali, Cathy Campana incarne un parcours de réappropriation, d’apprentissage et de transmission de la langue corse. La Conversation prendra appui sur cette expérience et sur son engagement en faveur d’une culture vivante, ouverte et accessible.
*Inscriptions obligatoires sur Instagram / Facebook ou SMS au 07 86 94 23 57 • Contact
Le Corps avec Elisabeth Paccioni
« Chorégraphe et poète, marraine du Chemin des roses, Elisabeth Paccioni s’est imposée comme une évidence pour ouvrir la saison. La rencontre explorera le corps comme langage, mémoire, territoire intime et relationnel à travers six axes : habiter, décrypter, se regarder, se transformer, entrer en relation, créer ».
Vendredi 20 novembre à 18 h à l’hôtel Central à Bastia
Les mots avec Elisa Allari
« Enseignante et formatrice, chroniqueuse littéraire sur RCI, intervieweuse et animatrice d’ateliers d’écriture créative, m’a marquée par sa qualité d’écoute et sa capacité à faire émerger une parole juste. Six territoires guideront l’échange : nommer, transmettre, écouter, dire, relier, créer ».
(Date à confirmer) à l'hôtel Central à Bastia
La langue avec Cathy Campana
« Présidente de Lingua è Cultura Corsa et créatrice des Scontri Culturali, Cathy Campana incarne un parcours de réappropriation, d’apprentissage et de transmission de la langue corse. La Conversation prendra appui sur cette expérience et sur son engagement en faveur d’une culture vivante, ouverte et accessible.
*Inscriptions obligatoires sur Instagram / Facebook ou SMS au 07 86 94 23 57 • Contact
-
En Corse, la conférence sociale prépare ses prochaines priorités
-
Haute-Corse : trois interventions des pompiers, cinq personnes secourues
-
Ajaccio : un accident à hauteur de la station-service Ceccaldi, une personne incarcérée
-
Bastia : Le stade d’Erbajolo est désormais le stade Dominique Ventimila
-
Vacances de la Toussaint : la CAB propose des activités sportives aux jeunes du Grand Bastia