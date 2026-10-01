Vacances de la Toussaint : la CAB propose des activités sportives aux jeunes du Grand Bastia

Pendant les vacances scolaires, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) entend faire du sport un loisir accessible à tous. À chaque période de congés, elle propose un programme d’activités gratuites pour les enfants et adolescents du Grand Bastia, encadrées par les agents de son service des sports et les éducateurs des associations partenaires. À l’occasion des vacances de la Toussaint, les enfants et les adolescents pourront ainsi participer à plusieurs activités du 19 au 30 octobre, entre découverte sportive, apprentissage et exploration du patrimoine naturel local.





Les jeunes pourront notamment prendre part à des randonnées à vélo, organisées au départ de la base nautique A Rinella, ainsi qu’à des randonnées pédestres dans différents secteurs du territoire, notamment à Furiani. Les amateurs de jeux de boules pourront également s’initier à la pétanque au complexe sportif Roger-Poggi. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les activités nautiques, un stage de voile sera proposé à la base nautique A Rinella. Le programme prévoit aussi une activité baptisée « À l’aise dans l’eau », destinée aux enfants qui ne savent pas nager. Ces séances d’apprentissage se dérouleront dans les piscines du Fangu et de la Carbonite, avec pour objectif de familiariser les plus jeunes avec le milieu aquatique et de les accompagner dans l’acquisition des bases de la natation.





Informations et inscriptions : bastia-agglomeration.corsica ou 04 95 34 34 26

