Bastia : Le stade d’Erbajolo est désormais le stade Dominique Ventimila

A cette cérémonie hommage était également associée la livraison de la nouvelle pelouse du stade, une pelouse synthétique de dernière génération dont la pose s’est achevée le 14 septembre dernier. Les travaux, d'un montant total de 651 392 € TTC - financés par la Communauté d'Agglomération de Bastia avec l'aide de la Collectivité de Corse - se sont déroulés entre juillet et septembre et ont consisté en l’évacuation de l’ancien gazon vers une filière agréée, le nivellement et le reprofilage de la plateforme afin de rétablir les pentes et les niveaux nécessaires au bon fonctionnement du terrain ainsi que sur la rénovation complète du système de drainage. Le garnissage du terrain a également été renouvelé, les granulats de caoutchouc SBR remplacés par un garnissage à base de noyaux d’olives permettant de recourir à une solution d’origine végétale.



« Cette nouvelle pelouse marque une nouvelle étape dans la modernisation et l’histoire de cet équipement emblématique du territoire », a souligné Louis Pozzo di Borgo. « Ce stade occupe une place particulière dans l’histoire sportive de Bastia et plus particulièrement dans celle des quartiers sud. Si notre institution a pour objectif de donner plus de visibilité et une identité à l’ensemble de ses équipements, elle souhaite surtout valoriser l’histoire sportive de son territoire et rappeler que ses équipements ne sont pas uniquement des lieux de pratique, mais aussi des lieux de mémoire, d’identité et de cohésion sociale. Après le cosec de Furiani Dominique Malpelli, le stade de Volpajo Victor Serafini dédié au rugby, le stade de Toga Henri Zuccarelli ou encore le complexe sportif de l’A Rinela Tony Pescetti, ce stade d’Erbaiolu porte désormais le nom de Dominique Ventimila. Et je peux vous révéler qu’il y aura encore de belles surprises ».

