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Bastia : Le stade d’Erbajolo est désormais le stade Dominique Ventimila


Philippe Jammes le Mercredi 14 Octobre 2026 à 17:43

Le président de la Communauté d’Agglomération de Bastia, Louis Pozzo di Borgo a procédé ce mercredi 14 octobre à une double inauguration : la nouvelle dénomination du stade d’Erbajolo à Bastia qui s’appellera désormais stade Dominique Ventimila et la nouvelle pelouse en synthétique de ce stade mythique.



Beaucoup d'anciens du CAB à cette double inauguration
Beaucoup d'anciens du CAB à cette double inauguration

Séquence émotion ce mercredi sur la pelouse du stade d’Erbajolo à Bastia où de nombreux anciens du CAB, Cercle Athlétique Bastiais, se sont retrouvés à l’occasion de d’une double cérémonie : la nouvelle dénomination du stade d’Erbajolo à Bastia qui s’appellera désormais stade Dominique Ventimila et la nouvelle pelouse en synthétique de ce stade mythique.

Parmi les anciens présents, on retrouvait les Morganti, Gandolfi, Catala, Emmanuelli, Olmeta, Lamberti, Grassi …. pour ne citer qu’eux. L'occasion de rendre un hommage plus particulier à l'une des chevilles ouvrières durant près de 30 ans de ce club emblématique fondé en 1920 : Dominique Ventimila, décédé en 2011. « Dans les années 60, 70, 80 Dumè était la véritable cheville ouvrière du club », expliquait Didier Grassi, représentant la municipalité bastiaise. « Il allait chercher les jeunes dans son estafette et les ramenait après l’entrainement. C’est un bénévole qui a vraiment marqué l’histoire du club ».

En introduction de la cérémonie, Carulina Colombani, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia, en charge de la politique sportive de l’institution a souligné l’importance de cette inauguration : « Cette cérémonie allie le côté symbolique au concret. L’hommage à une figure du football et la mise en service de cette nouvelle pelouse. On a entendu les doléances des clubs, à eux aujourd’hui de faire vivre ce lieu ».

Quant au président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, il a mis en avant l’histoire autour du CAB. « Le CAB est un des plus anciens clubs de Corse avec des dirigeants, des bénévoles inoubliables, qui ont marqué le club comme Dumè mais aussi Fernand Nutti ou Joseph Ceccarelli. Rendre hommage à Dominique Ventimila c’est rendre hommage à tous les anciens du club ».

 

Bastia : Le stade d’Erbajolo est désormais le stade Dominique Ventimila
A cette cérémonie hommage était également associée la livraison de la nouvelle pelouse du stade, une pelouse synthétique de dernière génération dont la pose s’est achevée le 14 septembre dernier. Les travaux, d'un montant total de  651 392 € TTC - financés par la Communauté d'Agglomération de Bastia avec l'aide de la Collectivité de Corse - se sont déroulés entre juillet et septembre et ont consisté en l’évacuation de l’ancien gazon vers une filière agréée, le nivellement et le reprofilage de la plateforme afin de rétablir les pentes et les niveaux nécessaires au bon fonctionnement du terrain ainsi que sur la rénovation complète du système de drainage. Le garnissage du terrain a également été renouvelé, les granulats de caoutchouc SBR remplacés par un garnissage à base de noyaux d’olives permettant de recourir à une solution d’origine végétale.  

« Cette nouvelle pelouse marque une nouvelle étape dans la modernisation et l’histoire de cet équipement emblématique du territoire »,  a souligné Louis Pozzo di Borgo. « Ce stade occupe une place particulière dans l’histoire sportive de Bastia et plus particulièrement dans celle des quartiers sud. Si notre institution a pour objectif de donner plus de visibilité et une identité à l’ensemble de ses équipements, elle souhaite surtout valoriser l’histoire sportive de son territoire et rappeler que ses équipements ne sont pas uniquement des lieux de pratique, mais aussi des lieux de mémoire, d’identité et de cohésion sociale. Après le cosec de Furiani Dominique Malpelli, le stade de Volpajo Victor Serafini dédié au rugby, le stade de Toga Henri Zuccarelli ou encore le complexe sportif de l’A Rinela Tony Pescetti, ce stade d’Erbaiolu porte désormais le nom de Dominique Ventimila. Et je peux vous révéler qu’il y aura encore de belles surprises ».
 






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