En Corse, la conférence sociale prépare ses prochaines priorités

Faire le bilan et préparer la suite. Ce mercredi 14 octobre, Gilles Giovanangeli a reçu, à la Collectivité de Corse, les organisations syndicales (STC, CGT, CFDT, FO, UNSA et CGC) dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence sociale, prévue en 2027. Dans l’après-midi, les organisations patronales, dont le Medef, l’U2P et la CPME, ont également été reçues.



« Il s’agit de faire un point sur ce qui a été fait, d’identifier les carences et de voir tout ce qui a évolué en matière de précarité », explique Marie-José Salvatori, représentante de la CFDT et vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESECC).



Parmi les sujets abordés figurent les 200 produits de première nécessité. Un manque de communication autour du dispositif a notamment été relevé. « On nous a indiqué qu’un service de communication serait mis en place, d’autant que de nouvelles enseignes devraient être conventionnées, notamment en zone rurale », explique la représentante de la CFDT. Sur le carburant, les partenaires sociaux attendent encore les conclusions du rapport de Paul-André Colombani, en charge du dossier.



Le social au cœur de la révision du PADDUC



Au-delà de ces mesures, les syndicats souhaitent que les questions de logement, de salaires et de précarité occupent une place plus importante dans la révision du Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).



« Le précédent PADDUC était très environnemental. Celui-ci doit être davantage axé sur le social », estime Marie-José Salvatori, qui espère que les partenaires sociaux pourront participer à son élaboration. Alors que les difficultés s’accentuent, elle attend notamment des avancées sur le logement social et les prix de l’immobilier. « Nous avons l’impression que nous allons avoir la parole et que les choses vont peut-être un peu bouger », confie-t-elle. Reste désormais à traduire ces échanges en propositions concrètes, à l’approche de la prochaine conférence sociale.