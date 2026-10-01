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Octobre Rose : L’association Femmes Méditerranéennes Unies se mobilise  14/10/2026

Octobre Rose : L’association Femmes Méditerranéennes Unies se mobilise
L’association Femmes Méditerranéennes Unies a organisé récemment une journée de sensibilisation sur le cancer du sein à la bibliothèque de Furiani. 

« Cette journée était placée sous le signe de la sensibilisation, de l’écoute, du partage et de la solidarité » explique Soumia Chakroune, présidente de cette association qui regroupe en région bastiaise des femmes de toutes origines de Méditerranée. « Nous avons eu le témoignage poignant d’une femme courageuse qui a trouvé la force de venir parler son combat contre le cancer du sein. D’abord hésitante, puis portée par l’émotion, elle nous a ouvert son cœur et nous a profondément touchées, parfois jusqu’aux larmes. Son témoignage nous rappelle que derrière chaque combat, il y a une histoire, des peurs, mais aussi une formidable force de vie. Parce que personne ne devrait affronter la maladie seule, continuons à nous écouter, à nous soutenir et à briser les silences ».
 

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