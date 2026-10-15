U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 15 Octobre 2026 à 07:00
Ce jeudi, le soleil dominera largement en Corse, malgré quelques passages nuageux au fil de la journée, dans une ambiance toujours douce pour la saison. Le vent restera généralement faible, mais pourra se renforcer dans l’extrême sud de l’île au cours de l’après-midi.
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(Photo : Françoise Geronimi)