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A màghjina - San Quilicu, petre di memoria


La rédaction le Vendredi 16 Octobre 2026 à 07:05

Au pied de la montagne, l’ancienne chapelle San Quilicu veille encore sur les terres de Casaticu et de Brietta, deux hameaux aujourd’hui disparus. Édifiée au XIᵉ siècle, elle demeure l’un des témoins de cette histoire ancienne.
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