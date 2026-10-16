Journées Nationales de l'Architecture : Deux belles balades pour découvrir la Corse autrement ce samedi

En Corse aussi, les Journées nationales de l’architecture seront l’occasion de porter un autre regard sur le patrimoine bâti et les paysages de l’île. Pour cette nouvelle édition, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Corse propose deux rendez-vous gratuits * ce samedi 17 octobre, sous la forme de promenades à pied, pour partir à la découverte de l’architecture insulaire et de son évolution.



À travers ces deux parcours, l’objectif est notamment de mettre en lumière des lieux, des constructions et des démarches architecturales qui racontent le territoire. Habitat traditionnel, réalisations contemporaines, espaces urbains ou paysages bâtis : autant de façons d’interroger les liens entre architecture, histoire et identité locale, mais aussi le dialogue entre tradition et modernité.



Créé à l’initiative de la Collectivité de Corse en décembre 2020, dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, le CAUE de Corse est une association indépendante chargée de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ses missions s’articulent autour de quatre axes : conseiller, informer, sensibiliser et former.



À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’organisme entend ainsi permettre au grand public de mieux comprendre la manière dont les constructions se sont inscrites, au fil du temps, dans leur environnement. Ouvertes à tous, les deux promenades proposées doivent également permettre de renouer avec l’histoire locale, de valoriser le patrimoine bâti et naturel et, plus largement, de mieux saisir les liens qui unissent l’homme à son territoire.



* Inscriptions obligatoires (voir ci-dessous)





