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Journées Nationales de l'Architecture : Deux belles balades pour découvrir la Corse autrement ce samedi


Philippe Jammes le Jeudi 15 Octobre 2026 à 15:32

Les Journées nationales de l’architecture se déclinent aussi en Corse ce samedi. Pour l’occasion, le CAUE de Corse propose deux promenades gratuites et ouvertes à tous afin de découvrir autrement le patrimoine bâti de l’île. Organisé chaque année partout en France, ce rendez-vous entend sensibiliser le grand public à l’architecture et à la place qu’elle occupe dans notre quotidien.



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En Corse aussi, les Journées nationales de l’architecture seront l’occasion de porter un autre regard sur le patrimoine bâti et les paysages de l’île. Pour cette nouvelle édition, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Corse propose deux rendez-vous gratuits * ce samedi 17 octobre, sous la forme de promenades à pied, pour partir à la découverte de l’architecture insulaire et de son évolution.

À travers ces deux parcours, l’objectif est notamment de mettre en lumière des lieux, des constructions et des démarches architecturales qui racontent le territoire. Habitat traditionnel, réalisations contemporaines, espaces urbains ou paysages bâtis : autant de façons d’interroger les liens entre architecture, histoire et identité locale, mais aussi le dialogue entre tradition et modernité.

Créé à l’initiative de la Collectivité de Corse en décembre 2020, dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, le CAUE de Corse est une association indépendante chargée de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ses missions s’articulent autour de quatre axes : conseiller, informer, sensibiliser et former.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’organisme entend ainsi permettre au grand public de mieux comprendre la manière dont les constructions se sont inscrites, au fil du temps, dans leur environnement. Ouvertes à tous, les deux promenades proposées doivent également permettre de renouer avec l’histoire locale, de valoriser le patrimoine bâti et naturel et, plus largement, de mieux saisir les liens qui unissent l’homme à son territoire.

* Inscriptions obligatoires (voir ci-dessous)
 
 


Le programme de ce samedi 17 octobre


En Haute-Corse

Journée à Campile -Spassighjata Castagnina

Organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca, la commune de Campile et le CAUE di Corsica, cette spassighjata invite à redécouvrir un patrimoine emblématique de la Castagniccia. Une randonnée guidée à travers les hameaux de Campile, Vergagliese, Antibia et Costa, à la découverte de leur histoire, de leur architecture et de leur patrimoine vernaculaire, étroitement liés à la culture de la châtaigne. Cette promenade permettra de découvrir les paysages de la châtaigneraie, les savoir-faire traditionnels et l'importance ancestrale du châtaignier dans l'organisation du village.

Point de rencontre :
Piazza a Ghjesa -Village de Campile

Départ : 9h30
Durée : 3h00
Distance : 3,9 km

Contact :
Jean-Emmanuel Vittori
07 86 45 23 39
 
En Corse-du-Sud

Journée à Zigliara - Spassighjata d’architettura

Cette balade permet la découverte de son architecture, son paysage et les traces de son histoire.

Point de rencontre :
Village de Zigliara - Piazza d'Angeletto
Départ 9h30
Durée : environ 1h30- 2h00

Contact  :
Marina Giacalone
07.85.78.69.09 
 





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