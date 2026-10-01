ARWC 2026 : Une aventure exceptionnelle, une Corse inoubliable !

De Corte à l’Ile-Rousse, l’ARWC 2026 – Corsica is Magic a tenu toutes ses promesses et marqué profondément celles et ceux qui l’ont partagé. Au départ de Corte, le 1er octobre, 98 équipes représentant 32 nations s’élançaient dans une traversée de l’île mêlant trek, VTT, packraft, kayak de mer, canyoning et cordes. Devant elles, un parcours de 500 kilomètres, des montagnes à franchir, des rivières à descendre, des nuits à s’orienter. Et une Corse dont beaucoup allaient découvrir toute la beauté, mais aussi toute la rudesse. Car l’île ne s’est pas laissée traverser facilement. Les reliefs, les terrains techniques, les portages et la difficulté de l’orientation ont éprouvé jusqu’aux équipes les plus expérimentées. Au fil des jours, la fatigue s’est accumulée, le sommeil s’est fait rare et chaque progression a demandé davantage d’efforts. Les intempéries ont ajouté une nouvelle difficulté, imposant d’adapter certaines sections du parcours.



Sur la plage Napoléon, à L’Île-Rousse, les visages portaient les traces de plusieurs jours d’effort. Il y avait des larmes, des sourires, de longues accolades et parfois quelques instants de silence avant de pouvoir raconter. Des équipes épuisées, soulagées, mais heureuses. Heureuses d’être arrivées, d’avoir tenu ensemble et d’avoir vécu quelque chose qui dépasse largement un classement.



Cette aventure a également été celle d’une organisation mobilisée sur tout le territoire. Les 150 bénévoles, les équipes médicales et de sécurité, les équipes logistiques et médias, les partenaires et les collectivités ont rendu possible ce championnat. Leur engagement, leur disponibilité et leur capacité à faire face aux imprévus ont accompagné les coureurs jusqu’au bout.



De l’accueil à Corte à la célébration finale à L’Île-Rousse, la Corse a donné à ce rendez-vous mondial une force et une personnalité singulières. Les images ont voyagé bien au-delà de l’île. Les souvenirs, eux, resteront longtemps gravés dans les mémoires...



« Corsica is Magic était une promesse. Pour celles et ceux qui ont vécu cet ARWC 2026, c’est désormais un souvenir partagé », résume Pascal Bauhaud, directeur de la course.





