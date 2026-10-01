Corte - Une semaine de manifestations autour d’Octobre Rose

Ce samedi 17 octobre, Corte se mettra aux couleurs d’Octobre Rose. Associations, sportifs, étudiants, commerçants et habitants sont appelés à se mobiliser tout au long de l’après-midi pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et rappeler l’importance du dépistage.



Le rendez-vous est donné dès 16 heures au Cosec, d’où s’élancera une marche à travers les rues de la ville organisée par La Marie Do, Inseme, Belles et Battantes et la Ligue contre le cancer. Avant le départ, un hommage sera rendu à la regrettée Stéphanie Simonpieri, disparue en août dernier.



« Tout le monde pourra participer à cette marche. À cette occasion, des petits rubans roses seront en vente pour soutenir notre cause », explique Marie-Hélène Zuccarelli, référente de La Marie Do à Corte. La mobilisation gagnera également les commerces de la ville. « Nous avons passé un partenariat avec la Fédération des commerçants qui a décoré la ville de fanions roses, tandis que plus de 3 000 ballons roses seront distribués aux commerçants pour décorer leurs vitrines ». La marche se déroulera en musique avec la batucada Samb’Avà di Corti et ses percussions, tandis qu’Éric Albertini accompagnera et animera le cortège.





18 associations réunies au Cosec



De retour au Cosec, la mobilisation se poursuivra dès 18 heures avec la participation de 18 associations sportives et culturelles de la cité paoline. Jusqu’à 20 h 30, elles proposeront gratuitement au public spectacles, petits concerts, théâtre, chants, danse ou encore défilé de mode.



Les associations engagées dans Octobre Rose tiendront parallèlement un stand où seront notamment proposés gâteaux et friandises afin de récolter des fonds. « L’objectif est de recueillir des dons pour nos associations et donc pour la lutte contre le cancer du sein », souligne Marie-Hélène Zuccarelli.



Le CPIE-A Rinascita et l’hôpital de Corte-Tattone seront également associés à cette journée. Ce dernier tiendra notamment un stand consacré à l’information et à la sensibilisation au dépistage. Une petite restauration sera par ailleurs proposée sur place.





Les étudiants prennent le relais



Cette année, la mobilisation se poursuivra également du côté de l’Université de Corse. Les associations étudiantes Alba’Com, le BDE IAE et l’association des étudiants en médecine ont décidé de s’associer à Octobre Rose en proposant trois journées d’animations, du mardi 20 au jeudi 22 octobre. « Nous avons contacté La Marie Do pour savoir si nous pouvions participer à Octobre Rose et c’est avec un immense plaisir que Marie-Hélène Zuccarelli nous a donné son feu vert », expliquent Lisandra Beuster, Ornella Taffani et Dominique Vinci, membres du bureau d’Alba’Com.



Le mardi 20 octobre, un grand loto sera organisé en soirée au restaurant universitaire, avec de nombreux lots à gagner. Le lendemain, une soirée dansante se tiendra au Trésor et au Trésor Bis. Enfin, le jeudi 22 octobre, une course et une marche seront organisées à partir de 14 heures au Domaine Saint-Jean. Les étudiants en STAPS participeront à l’organisation en traçant notamment le parcours, tandis que l’association des étudiants en médecine tiendra un stand de sensibilisation durant les trois journées.



L’intégralité des bénéfices sera reversée à La Marie Do. « Nous avons créé notre association cette année et, pour notre première action, nous avons pensé qu’il serait judicieux de nous associer à Octobre Rose. Les jeunes ne pensent pas forcément à leur santé et c’est une très belle occasion de sensibiliser tout le monde à la lutte contre le cancer du sein, mais surtout à son dépistage », soulignent les étudiants.





Une parade rose pour clôturer la mobilisation



Dernier rendez-vous de cet Octobre Rose cortenais le dimanche 25 octobre, avec une parade motocycliste organisée par la FFMC. Durant 45 minutes, les motards parcourront les rues de Corte pour afficher, eux aussi, leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. « Il devrait y avoir plus d’une centaine de motards venus de toute la Corse pour participer à cette opération dans le cadre d’Octobre Rose », annonce Marie-Hélène Zuccarelli.



Une dernière mobilisation en rose pour conclure plusieurs jours durant lesquels associations, étudiants, commerçants et habitants de Corte uniront leurs forces autour d’une même cause.

