Autonomie : La présidente de la Commission des lois du Sénat auditionne les élus corses

Une volonté réaffirmée

Un avis entièrement partagé par le président de l’Exécutif. « Une rencontre, de mon point de vue, positive au niveau des échanges. Une écoute de la présidente de la Commission des lois sur la position que nous avons défendue avec Gilles Simeoni. C’est un point extrêmement positif. Nous avons réaffirmé que ce texte est le fruit d’un compromis politique qui s’est ensuite décliné techniquement et juridiquement, mais qui est le fruit de négociations entre les élus de l’Assemblée de Corse et le gouvernement. Nous avons aussi affirmé que notre volonté, notre souhait était que ce texte soit voté tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, qu’il ne soit pas rabaissé, que l’on ait, à la fois, un pouvoir d’adaptation, mais aussi la possibilité d’un pouvoir législatif et de faire la norme. La présidente de la Commission a écouté attentivement », commente Gilles Giovannangeli. Avant d’ajouter : « Nous nous sommes aussi positionnés dans le sens de la progressivité pour lui faire comprendre que ce n’était pas tout ou rien, que nous avions la volonté de nous inscrire sur le temps long entre 10 à 20 ans avec des transferts de compétences et la possibilité de faire la norme pour un certain nombre de compétences qui seront définies dans le cadre de la programmation de la loi organique et transférées de manière progressive à la future Collectivité de Corse autonome. Nous avons aussi parlé des moyens qui seront transférés pour exercer ces compétences. Nous lui avons dit qu’il y a eu un débat sur le pacte fiscal et budgétaire qui sera nécessaire pour la mise en œuvre de ces compétences, et que tout le monde est d’accord sur ce point-là. Il n’est pas question que l’on transfère des compétences à la Collectivité de Corse autonome sans la doter de moyens, fiscaux ou budgétaires, qui permettront l’exercice de ces compétences ».



Une majorité à convaincre

Les points de divergence étant très forts et pluriels avec la droite sénatoriale, les deux élus ont-ils réussi à infléchir la position de la présidente LR ? Gilles Simeoni reste très prudent : « Notre objectif est de convaincre le plus grand nombre possible de députés et de sénateurs, et, in fine, d’obtenir un vote favorable du Sénat, ensuite un vote conforme des deux assemblées sur un texte identique et, enfin, un vote du Congrès, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat réunis, et les trois cinquièmes des suffrages exprimés en faveur de la révision constitutionnelle. À ce moment-là, le socle du statut d’autonomie sera posé. Il restera des travaux à accomplir pour élaborer et faire voter la loi organique qui donnera à ce statut son plein contenu et sa pleine effectivité ». Les trois cinquièmes du Congrès semblent, pour l’instant, un vœu lointain. Mais, renchérit Gilles Giovannangeli, il faut d’abord passer le cap, voire l’écueil du Sénat. Il veut y croire : « Nous affirmons notre conviction et notre volonté d’avoir une majorité au Sénat. Il est important que le 26 octobre, ce texte soit voté tel qu’il est aujourd’hui par une majorité de sénateurs. Nous gardons en tout cas la forte volonté que cela aboutisse ». Le questionnaire présage-t-il d’un certain état d’esprit de la part de la présidente de la Commission des lois et d’un Sénat que l’on sait très réticent ? « Je l’ai analysé différemment. A l’Assemblée nationale, nous étions dans un rapport plus politique au texte. Le Sénat, qui est la Chambre des territoires, a une approche plus pragmatique et plus juridique du texte, les questions tournent autour d’explications et de la formulation. Nous sommes revenus sur le fait que cette formulation était aussi le produit d’un consensus et d’un compromis politique. Le texte, tel qu’il a été écrit, traduit aussi les négociations avec le parlement français. Si le vote du 26 octobre est positif, il faudra voir quel texte sort de cette assemblée ».



N.M.