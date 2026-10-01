La CAB renouvelle son conseil de développement et lance un appel à candidatures

Et si les habitants de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) pouvaient donner leur avis sur les politiques menées par l’intercommunalité ? C’est précisément le rôle du conseil de développement, une instance consultative qui réunit des acteurs du territoire pour réfléchir aux projets et aux grandes orientations de la collectivité. Mis en place pour la première fois en 2022, le conseil de développement de la CAB, obligatoire pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants, va être renouvelé jusqu’en 2032. Le conseil communautaire a adopté son lancement lundi 28 septembre et la CAB ouvre désormais un appel à candidatures jusqu’au 2 novembre prochain.





Composé d’une trentaine de membres, le conseil de développement a un rôle exclusivement consultatif : il ne prend aucune décision, mais peut être amené à donner son avis sur les orientations de la CAB, notamment sur les politiques publiques et les projets portés par l’intercommunalité, et à formuler des propositions. « C’est une assemblée de citoyens qui a un but consultatif. Le conseil ne prend aucune décision », explique Jean-Marc Cermolacce, qui avait présidé le précédent conseil de développement. « Le principe, c’est d'avoir des citoyens de chacune des communes, de tous âges et de tous bords, qui représentent de manière assez significative l’ensemble de la population. » L’instance dispose d’un bureau et d’une commission permanente. L’assemblée se réunit environ une fois par trimestre, tandis que la commission permanente se réunit plus régulièrement, une dizaine de fois par an.





Lors de sa première mandature, le conseil de développement s’était notamment penché sur deux sujets : les transports et la collecte des déchets. « Le principe est de commenter l’actualité de la CAB, de porter un jugement sur les orientations de politique générale et sur les orientations budgétaires, et au-delà de ça, de se saisir d’un certain nombre de thématiques qui paraissent significatives et pertinentes pour effectuer des études plus approfondies et faire quelques propositions », précise Jean-Marc Cermolacce. « Sous la mandature précédente, deux thématiques ont essentiellement été travaillées : la première sur la problématique des transports, aussi bien les transports internes à la CAB que la mise en relation avec les autres modalités de transports comme les chemins de fer, et la seconde sur la collecte des déchets. Ces thématiques ont fait l’objet de propositions, l’idée étant de donner la parole aux citoyens pour qu’ils puissent s’exprimer dans le cadre des orientations politiques de la collectivité concernée. Et il y a très souvent d’ailleurs des suggestions de bon sens de la part des citoyens qui vivent ça au quotidien. »





Pour cette nouvelle mandature, la CAB lance désormais un appel à candidatures afin de constituer les cinq collèges qui composeront le conseil de développement. Chacun réunira cinq ou six membres, avec l’objectif de « faire entendre une diversité de regards, d’expériences et de compétences » dans des domaines tels que la transition écologique et les ressources naturelles, le cadre de vie et les services à la population, les citoyens, la jeunesse et le développement économique et l’emploi.





Dans un communiqué, la CAB précise que « les fonctions exercées au sein du conseil de développement ne sont pas rémunérées ». Une fois l’ensemble des candidatures reçues, un jury sera chargé de les examiner et de proposer la composition du futur conseil. Plusieurs critères seront pris en compte, comme « l’ancrage territorial du candidat et sa connaissance du territoire communautaire, son expérience, ses compétences et connaissances susceptibles de contribuer aux travaux du conseil de développement » mais aussi « la diversité des profils et des parcours ou la recherche d’un équilibre entre les femmes et les hommes ».

