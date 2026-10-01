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Rugby : un week-end difficile pour les clubs corses


GAP le Dimanche 25 Octobre 2026 à 21:44

Les clubs corses ont connu une journée difficile en championnats territoriaux de la Ligue Sud, marquée par trois défaites en Régionale 2, dont deux particulièrement serrées pour Bastia XV et le CRAB Lumiu, tandis que le choc entre Fos-sur-Mer et Portivechju Rugby a été reporté. Seule éclaircie du week-end, le large succès des cadets de Portivechju Rugby-Ventiseri.



Archive CNI
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Petite journée pour les clubs corses en lice dans les championnats territoriaux de la Ligue Sud. Une journée d'autant plus tronquée que la rencontre de Régionale 1 entre Fos-sur-Mer et Portivechju Rugby a été renvoyée à une date ultérieure dans la mesure où un arrêté municipal a été pris sur le terrain provençal. En Régionale 2, nos représentants ont tous baissé pavillon à commencer, dans la Poule 1, par le RC Ajaccien sur la pelouse d'Arles dans ce match au sommet sur la marque ample de 42 à 7 en faveur des Provençaux.

Dans la Poule 2, les deux équipes corses ont ramené le point du bonus défensif, tout d'abord par Bastia XV qui a été battu par Saint-Laurent du Var 28 à 26. De son côté, le CRAB Lumiu qui évoluait à Gémenos a longtemps tenu tête à son adversaire avant de baisser pavillon sur le score très serré de 25 à 24. Enfin, dans les rangs des cadets, Portivechju Rugby-Ventiseri a largement disposé du RC Vaison 76 à 26.




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