Rugby : un week-end difficile pour les clubs corses

Petite journée pour les clubs corses en lice dans les championnats territoriaux de la Ligue Sud. Une journée d'autant plus tronquée que la rencontre de Régionale 1 entre Fos-sur-Mer et Portivechju Rugby a été renvoyée à une date ultérieure dans la mesure où un arrêté municipal a été pris sur le terrain provençal. En Régionale 2, nos représentants ont tous baissé pavillon à commencer, dans la Poule 1, par le RC Ajaccien sur la pelouse d'Arles dans ce match au sommet sur la marque ample de 42 à 7 en faveur des Provençaux.



Dans la Poule 2, les deux équipes corses ont ramené le point du bonus défensif, tout d'abord par Bastia XV qui a été battu par Saint-Laurent du Var 28 à 26. De son côté, le CRAB Lumiu qui évoluait à Gémenos a longtemps tenu tête à son adversaire avant de baisser pavillon sur le score très serré de 25 à 24. Enfin, dans les rangs des cadets, Portivechju Rugby-Ventiseri a largement disposé du RC Vaison 76 à 26.