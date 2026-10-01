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Un voyage de 1 000 euros, un vélo électrique et de nombreux cadeaux à gagner au loto des pompiers ce dimanche


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 25 Octobre 2026 à 09:03

Rendez-vous incontournable de l’automne en Balagne, le traditionnel loto de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Calvi se tiendra ce dimanche 25 octobre, à partir de 14 heures, au centre de secours. Une après-midi placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité, avec de nombreux lots à remporter.



Un voyage de 1 000 euros, un vélo électrique et de nombreux cadeaux à gagner au loto des pompiers ce dimanche
Depuis plus de vingt ans, le grand loto annuel des sapeurs-pompiers de Calvi rassemble fidèlement habitants de Balagne, familles et amateurs de jeux autour d’un moment de partage et de bonne humeur. Ce dimanche 25 octobre, l’Amicale des sapeurs-pompiers renouvelle ce rendez-vous populaire au sein même de la caserne, à partir de 14 heures.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands. Parmi les nombreux lots proposés figurent notamment une cave à vin, un vélo électrique, un téléviseur, un séjour dans le Cap Corse ou encore un bon d’achat voyage d’une valeur de 1 000 euros. De quoi séduire les participants, qui pourront également tenter leur chance pour remporter bien d’autres surprises.

Une mobilisation collective au service de la caserne

Au-delà de l’aspect festif, cette manifestation repose sur un véritable élan de solidarité. Chaque année, de nombreux commerçants et partenaires locaux répondent présents en offrant des lots, contribuant ainsi directement au succès de l’événement.

L’Amicale tient d’ailleurs à saluer leur engagement et leur fidélité, tout comme celle de la population, qui participe massivement à ce rendez-vous depuis plus de deux décennies.

Mais ce loto ne se résume pas à une simple après-midi de jeu. Les bénéfices récoltés au fil des éditions ont permis de financer plusieurs aménagements destinés à améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers au sein du centre de secours.

Parmi les réalisations concrétisées grâce à ces manifestations figurent notamment la création d’une salle de sport, l’aménagement d’une salle de télévision et l’amélioration de différents espaces de vie de la caserne. Des équipements qui participent au bien-être des personnels et renforcent la cohésion entre les femmes et les hommes mobilisés tout au long de l’année au service de la population.


Plus de vingt ans de fidélité et de convivialité

Pour les membres de l’Amicale, ce rendez-vous annuel constitue également une occasion privilégiée de retrouver les habitants dans un cadre différent de celui des interventions quotidiennes.

« Depuis plusieurs semaines, nous nous activons  pour préparer cette nouvelle édition et accueillir les participants dans les meilleures conditions », précise Pierre Agostini, président de l’amicale des sapeurs pompiers de Calvi.
L’Amicale rappelle ainsi que chaque participation contribue, au-delà de l’espoir de remporter un lot, à soutenir les projets collectifs et la vie de la caserne. Entre solidarité, convivialité et plaisir du jeu, tous les ingrédients seront donc réunis ce dimanche pour faire de ce grand loto une nouvelle réussite.

Rendez-vous ce dimanche 25 octobre, dès 14 heures, au centre de secours de Calvi. Les sapeurs-pompiers espèrent une nouvelle fois pouvoir compter sur la générosité et la fidélité des Balanins.




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