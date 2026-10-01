Football - Le Sud victorieux, un bon nul pour l'AS Porto-Vecchio

Cette nouvelle journée de championnat régional a été globalement favorable aux clubs du secteur Grand Sud. Dès samedi en Régional 1, l'AS Porto-Vecchio a ramené de son déplacement face à la réserve du FC Balagne un score vierge de 0-0 et un partage des points. Ce dimanche après-midi, le Sud FC est venu difficilement à bout de l'AS Casinca sur la marque de 2 à 1 grâce à deux buts de Stan Segarel. Toujours en R1, la SVARR a longtemps mené au score face à la réserve de Borgu avant d'être rejointe en fin de match et de concéder le nul 3 à 3. Un dénouement ponctué d'un fait de jeu avec un deuxième ballon entré en jeu dans le temps supplémentaire qui a annulé un contre de Borgu.



En Régional 2, la JS Bonifacio a subi la loi de la Costa Verde sur la marque lourde de 5 buts à 0. Du côté du championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV a enregistré son premier succès de de la saison sur le terrain de Toga (3 à 1). Enfin, en Régional 4, c’est le premier revers de la saison pour l'AS Rocca Taravu sur le terrain de la réserve du FJEB 4 à 1. De son côté, le FC Sotta a été tenu en échec par l'AFC (2-2). Toujours dans le championnat de R4, le derby du Grand Sud entre les réserves de la SVARR et du Sud FC a tourné à l'avantage de la SVARR 3 buts à 2.