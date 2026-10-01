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Meria – Un incendie parcourt jusqu'à 30 hectares


La rédaction le Dimanche 25 Octobre 2026 à 13:32

Un incendie s'est déclaré ce dimanche matin sur la commune de Meria, dans le Cap Corse. Poussé par un fort Libecciu, le feu a déjà parcouru près de 20 hectares en milieu d'après-midi. De nombreux moyens sont mobilisés sur place.



(Photos : Hervé Tusoli - SIS 2B)
(Photos : Hervé Tusoli - SIS 2B)

Un important incendie s'est déclaré aux environs de 9h00 ce dimanche sur la commune de Meria, au lieu-dit Mortedda, au-dessus du camping Aria Marina.

Selon les premiers éléments communiqués par le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, les flammes ont pris dans une zone de petit et moyen maquis, sur un secteur vallonné et en pente ascendante, en bordure d'une piste.

La progression du feu est favorisée par un fort Libecciu, avec un vent constant soufflant autour de 50 km/h et des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Poussé en direction du littoral, l'incendie a parcouru près de 30 hectares en milieu d'après-midi. 

La RD 80 été fermée à la circulation par les forces de l'ordre à la mi-journée, avant que l'incendie ne traverse celle-ci. À 13H30, la RD 80 était réouverte en circulation alternée. 

De nombreux moyens du SIS 2B sont engagés sur place. Alors que des renforts aériens avaient été un temps sollicités, ceux-ci ont été annulés en raison de l'évolution favorable de la situation. La pluie aide notamment actuellement les sapeurs-pompiers.






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