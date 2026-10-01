Trail de Bonifacio : Régis Rico et Judith Rebmann vainqueurs de l'édition 2026

Rendez-vous à l'extrême pointe sud de la Corse et organisé par le club des Trailers de l'Extrême Sud, le Trail de Bonifacio a rassemblé ce dimanche plus de 1 100 inscrits répartis entre les courses des 17 et 8 kilomètres, la marche ainsi que le Trail des Jeunes, qui a eu lieu samedi. Une première marque de référence en termes de participation. Après un léger retard à l'allumage, les coureurs du 8 kilomètres pour 300 mètres de dénivelé positif étaient les premiers à s'élancer du quai d'honneur. Une course très véloce remportée chez les messieurs par le Fiumorbais Emile Vendasi en 31'27 devant le jeune ajaccien du Corsica Run Sacha Rigaut à trois petites secondes et Robin Schmitt en 32'43. Quant au classement féminin, il a été remporté par la junior du CA Bastia Elisa Perrier en 41'05 qui a devancé Chrystelle Garnero avec un chronomètre de 41’47, et Elodie Barbier avec 41’49.



Régis Rico sans partage



Sur la course de 17 kilomètres, le trailer Porto-Vecchiais Régis Rico a pris les commandes d'entrée de jeu pour ne plus les laisser. Il s’est imposé avec un temps de 1h08'12 et 1'25 d'avance sur son Dauphin, le triathlète de Bourg-en-Bresse Thibault Cuenot. Flaviu Filidori complète ce podium 2026 en 1h11'07. Quant au classement féminin, il a consacré Judith Rebmann qui l'a facilement emporté avec un chrono en 1h25'18. Lydie Vadot-Ballester et Joselin Vigouroux complètent ce podium 2026 avec des temps respectifs de 1h31'24 et 1h32'26.