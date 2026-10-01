Trail de Bonifacio : Régis Rico et Judith Rebmann vainqueurs de l'édition 2026

Rendez-vous à l'extrême pointe sud de la Corse et organisé par le club des Trailers de l'Extrême Sud, le Trail de Bonifacio a rassemblé ce dimanche plus de 1 100 inscrits répartis entre les courses des 17 et 8 kilomètres, la marche ainsi que le Trail des Jeunes, qui a eu lieu samedi. Une première marque de référence en termes de participation. Après un léger retard à l'allumage, les coureurs du 8 kilomètres pour 300 mètres de dénivelé positif étaient les premiers à s'élancer du quai d'honneur. Une course très véloce remportée chez les messieurs par le Fiumorbais Emile Vendasi en 31'27 devant le jeune ajaccien du Corsica Run Sacha Rigaut à trois petites secondes et Robin Schmitt en 32'43. Quant au classement féminin, il a été remporté par la junior du CA Bastia Elisa Perrier en 41'05 qui a devancé Chrystelle Garnero avec un chronomètre de 41’47, et Elodie Barbier avec 41’49.
Régis Rico sans partage
Sur la course de 17 kilomètres, le trailer Porto-Vecchiais Régis Rico a pris les commandes d'entrée de jeu pour ne plus les laisser. Il s’est imposé avec un temps de 1h08'12 et 1'25 d'avance sur son Dauphin, le triathlète de Bourg-en-Bresse Thibault Cuenot. Flaviu Filidori complète ce podium 2026 en 1h11'07. Quant au classement féminin, il a consacré Judith Rebmann qui l'a facilement emporté avec un chrono en 1h25'18. Lydie Vadot-Ballester et Joselin Vigouroux complètent ce podium 2026 avec des temps respectifs de 1h31'24 et 1h32'26.
Régis Rico sans partage
Sur la course de 17 kilomètres, le trailer Porto-Vecchiais Régis Rico a pris les commandes d'entrée de jeu pour ne plus les laisser. Il s’est imposé avec un temps de 1h08'12 et 1'25 d'avance sur son Dauphin, le triathlète de Bourg-en-Bresse Thibault Cuenot. Flaviu Filidori complète ce podium 2026 en 1h11'07. Quant au classement féminin, il a consacré Judith Rebmann qui l'a facilement emporté avec un chrono en 1h25'18. Lydie Vadot-Ballester et Joselin Vigouroux complètent ce podium 2026 avec des temps respectifs de 1h31'24 et 1h32'26.
Les classements
Trail 8 kilomètres
Le classement masculin : 1. Emile Vendasi (Fium’Orbu RC) 1er M0H 31’27, 2. Sacha Rigaut (CRXT) 1er CG 31’30, 3. Robin Schmitt (NL) 1er M0H 32’43, 4. Fabio Francis (CAP) 1er SH 33’15, 5. Alexis Cario (CAB) 1er EH 33’52, 6. Mathis Lacourcelle (CAB) 2e EH 34’43, 7. Marc-Antoine Gelormini (GFCA) 1er JG 35’05, 8. Théo Soury-Gauthier (NL) 3e EH 35’23, 9. Ange Mondoloni (CAB) 2e JG 35’39, 10. Mastevan Mondoloni (ACC) 1er M1H 35’51, 11. Jean-Baptiste Giorgetti (NL) 2e M0H 36’02, 12. Gatien Rondard (NL) 2e CG 36’16.
Le classement féminin : 1. Elisa Perrier (CAB) 1er JF 41’05, 2. Chrystelle Garnero (NL) 1ere M2F 41’47, 3. Elodie Barbier (NL) 1ere M0F 41’49, 4. Sara Giafferi (NL) 2e M0F 42’07, 5. Zoé Drouhin (NL) 1ere SF 42’08, 6. Sabrina Akpinar (NL) 2e SF 44’03, 7. Laula Natali (NL) 3e SF 45’02, 8. Lucille Maugendre (ASPTT Rennes) 45’12
Trail 17 kilomètres
Le classement masculin : 1. Régis Rico (NL) 1ere SH 1h08’12, 2. Thibault Cuenot (Bourg en Bresse Triat) 2e SH 1h09’37, 3. Flaviu Filidori (NL) 3e SH 1h11’07, 4. Benoit-Xavier Picciocchi (NL) 1er M1H 1h13’59, 5. Adil Aït Chaouch (NL) 1e M2H 1h16’20, 6. Tom Queffurus (NL) 1h16’44, 7. Anghjulu Maria Plasenzotti (NL) 1er M0H 1h18’44, 8. Olivier Terrazzoni (A Furmicula) 2e M0H 1h19’43, 9. Baptiste Elissalde (NL) 1h19’47, 10. Ange-Marie Chevré (CDC) 1h20’22, 11. Jordan Kerjose (NL) 1h20’33, 12. Anthony Scandale (A Paolina) 1h21’32.
Le classement féminin : 1. Judith Rebmann (CRXT) 1ere SF 1h25’18, 2. Lydie Vadot-Ballester (Clichy Athlé) 1ere M2F 1h31’24, 3. Joselin Vigouroux (Trail des 4 Chapelles) 2e M2F 1h32’26, 4. Marianne Simoni (Angers Triath) 1ere M1F 1h33’09, 5. Clémence Bariteau (NL) 2e SF 1h33’19, 6. Chloé Brifay (NL) 3e SF 1h36’26, 7. Tiphaine Nonza (NL) 1h38’32, 8. Caroline Perrier (CAB) 1ere M2F 1h40’34.
Trail 8 kilomètres
Le classement masculin : 1. Emile Vendasi (Fium’Orbu RC) 1er M0H 31’27, 2. Sacha Rigaut (CRXT) 1er CG 31’30, 3. Robin Schmitt (NL) 1er M0H 32’43, 4. Fabio Francis (CAP) 1er SH 33’15, 5. Alexis Cario (CAB) 1er EH 33’52, 6. Mathis Lacourcelle (CAB) 2e EH 34’43, 7. Marc-Antoine Gelormini (GFCA) 1er JG 35’05, 8. Théo Soury-Gauthier (NL) 3e EH 35’23, 9. Ange Mondoloni (CAB) 2e JG 35’39, 10. Mastevan Mondoloni (ACC) 1er M1H 35’51, 11. Jean-Baptiste Giorgetti (NL) 2e M0H 36’02, 12. Gatien Rondard (NL) 2e CG 36’16.
Le classement féminin : 1. Elisa Perrier (CAB) 1er JF 41’05, 2. Chrystelle Garnero (NL) 1ere M2F 41’47, 3. Elodie Barbier (NL) 1ere M0F 41’49, 4. Sara Giafferi (NL) 2e M0F 42’07, 5. Zoé Drouhin (NL) 1ere SF 42’08, 6. Sabrina Akpinar (NL) 2e SF 44’03, 7. Laula Natali (NL) 3e SF 45’02, 8. Lucille Maugendre (ASPTT Rennes) 45’12
Trail 17 kilomètres
Le classement masculin : 1. Régis Rico (NL) 1ere SH 1h08’12, 2. Thibault Cuenot (Bourg en Bresse Triat) 2e SH 1h09’37, 3. Flaviu Filidori (NL) 3e SH 1h11’07, 4. Benoit-Xavier Picciocchi (NL) 1er M1H 1h13’59, 5. Adil Aït Chaouch (NL) 1e M2H 1h16’20, 6. Tom Queffurus (NL) 1h16’44, 7. Anghjulu Maria Plasenzotti (NL) 1er M0H 1h18’44, 8. Olivier Terrazzoni (A Furmicula) 2e M0H 1h19’43, 9. Baptiste Elissalde (NL) 1h19’47, 10. Ange-Marie Chevré (CDC) 1h20’22, 11. Jordan Kerjose (NL) 1h20’33, 12. Anthony Scandale (A Paolina) 1h21’32.
Le classement féminin : 1. Judith Rebmann (CRXT) 1ere SF 1h25’18, 2. Lydie Vadot-Ballester (Clichy Athlé) 1ere M2F 1h31’24, 3. Joselin Vigouroux (Trail des 4 Chapelles) 2e M2F 1h32’26, 4. Marianne Simoni (Angers Triath) 1ere M1F 1h33’09, 5. Clémence Bariteau (NL) 2e SF 1h33’19, 6. Chloé Brifay (NL) 3e SF 1h36’26, 7. Tiphaine Nonza (NL) 1h38’32, 8. Caroline Perrier (CAB) 1ere M2F 1h40’34.
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