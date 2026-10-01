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Bastia : deux blessés dans un accident de la circulation


La rédaction le Dimanche 25 Octobre 2026 à 20:19

Un accident de la circulation impliquant une moto et un véhicule léger s’est produit ce dimanche vers 18h à Bastia, avenue Maréchal-Sebastiani, indique le service d’incendie et de secours de Haute-Corse. Deux personnes ont été blessées : le conducteur de la moto, âgé de 43 ans, présentant une fracture ouverte au-dessus de la cheville, qui a été transporté au centre hospitalier de Bastia, et le conducteur du véhicule, âgé de 59 ans, plus légèrement blessé. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que le SAMU. Le SIS 2B précise que beaucoup de carburant s’est retrouvé sur la chaussée et a été traité par le service des routes.







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