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Les brèves

Plaza Latina : Des soirées salsa, bachata Kizomba à Bastia  22/10/2026

Du nouveau pour les amateurs de danses latines avec, outre les différents cours dédiés à ces danses festives, à partir de 9 ans, des soirées "confluences" tout aussi festives, organisées par l’association Cubaila Casino, 23 ans d’existence.

Cette cantina "Plaza latina" se veut un espace de vie, des moments de partage et de culture. Ce samedi 24 octobre à 19h30 dans ses locaux du 12 boulevard Auguste Gaudin à Bastia, Isa, emblématique figure de la salsa à Bastia, propose une soirée SBK, Salsa, Bachata Kizomba.

Une semaine plus tard à l’occasion d’Halloween le 31 octobre même heure, une soirée « Strega » l’occasion de danser mais aussi déguster une bonne soupe corse en tenues de sorcières. Parmi les nouveautés initiées par Isa cette saison, pour ceux qui viennent de l’extérieur de la ville : un cours privé offert pour 10 cours et qui compensera le coût du parking.

En projet des soirées tropicales avec merengue, zouk, salsa et Bachata et des stages avec des danseurs cubains.

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