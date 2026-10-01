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U tempu in Corsica


La rédaction le Jeudi 22 Octobre 2026 à 07:00

Ce jeudi, le temps sera globalement sec et lumineux en Corse, avec de belles éclaircies malgré quelques passages nuageux. L’île reste toutefois en vigilance jaune pour vent, avec un vent d’ouest à sud-ouest encore soutenu et de fortes rafales sur les secteurs exposés, avant une atténuation progressive.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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