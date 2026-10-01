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A maghjina - Trà l’alba è a timpesta


La rédaction le Jeudi 22 Octobre 2026 à 07:05

" Au large de Porto-Vecchio, le lever du soleil a offert ce matin un spectacle aussi rare que spectaculaire. Dans les premières lumières du jour, une trombe marine a commencé à se former à l’horizon, mêlant les couleurs dorées du ciel à la puissance de la Méditerranée. Un magnifique cadeau de la nature, saisi dans un instant privilégié", nous écrivait Pascal Le Dervouët en nous partageant ce beau cliché il y a quelques jours.
Si, comme lui, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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