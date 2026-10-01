La Corse en vigilance jaune pour vent, jusqu’à 150 km/h attendus dans le Cap Corse

Après la pluie, le vent. Alors que la Corse se relève à peine de l’épisode méditerranéen exceptionnel qui a touché l’île mardi, et tout particulièrement la Plaine orientale, les deux départements sont désormais placés en vigilance jaune pour le paramètre « vent » par Météo-France.



Ce mercredi, le vent d’ouest a déjà fortement soufflé sur le relief et les extrémités de l’île, avec des rafales dépassant localement les 100 km/h en Balagne et dans le Cap Corse. Mais c’est en fin de journée et durant la nuit de mercredi à jeudi que le Libecciu doit encore se renforcer.



En Haute-Corse, où la préfecture a diffusé un appel à la vigilance à compter de 18 heures et jusqu’à jeudi 9 heures a minima, des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues entre Ghisonaccia et Solenzara. Elles pourront atteindre 100 à 120 km/h en Balagne, dans la région bastiaise ainsi que sur les cols et les crêtes exposés. Les valeurs les plus importantes sont attendues dans le Cap Corse, où les rafales pourraient atteindre 120 à 150 km/h. Le vent devrait commencer à perdre en intensité jeudi matin, tout en restant soutenu autour du Cap Corse et dans la région bastiaise, où des pointes de 70 à 90 km/h resteront possibles.



Météo-France a également émis un bulletin marine faisant état d’un avis de grand frais à fort coup de vent autour de la Corse. Entre Scandola et Bastia, le vent d’ouest à sud-ouest doit atteindre force 7 à 8, et ponctuellement force 9 en Balagne et entre le Cap Corse et Bastia. Sur le sud de l’île, le vent doit également se renforcer, notamment entre La Chiappa et Bonifacio. La mer deviendra très forte sur la façade occidentale au cours de la nuit.





De fortes vagues sur la façade occidentale



À ce vent soutenu vient s’ajouter une forte agitation de la mer. En Corse-du-Sud, la préfecture alerte sur des vagues dangereuses sur l’ensemble des plages de la façade occidentale, depuis ce mercredi à midi et jusqu’à jeudi à 19 heures. La baignade est fortement déconseillée et la population est invitée à se tenir à distance du rivage.



À Ajaccio, la municipalité a en outre décidé de fermer temporairement au public le site de la Parata ainsi que les plages de Capo di Feno à compter de ce mercredi à midi, en raison des risques liés aux vagues et à la submersion marine.



Des perturbations sont par ailleurs possibles dans les transports maritimes et aériens. Les voyageurs sont invités à se rapprocher de leur compagnie avant leur départ.



La prudence reste donc de mise dans les prochaines heures. Les autorités recommandent de limiter les déplacements dans les secteurs les plus exposés, de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent, d’éviter les promenades en forêt et sur le littoral et de ne pas prendre la mer. Sur la route, il est également recommandé de réduire sa vitesse et de rester particulièrement vigilant face aux possibles chutes d’arbres ou d’objets.

