À Costa et Corte, la solidarité se décline en musique et en kilomètres

Deux villages, deux ambiances, mais une même volonté: transformer un moment de partage en élan de solidarité. Ce week-end Costa et Corte se mobilisent pour le Téléthon.
Tout commencera ce samedi 24 octobre à 16 heures sur la place du village de Costa. Les participants s'élancerons pour une promenade d'environ un kilomètre dans les ruelles, ponctuée d'arrêts devant plusieurs sites emblématiques. À chaque halte, le patrimoine local sera raconté avant de laisser place aux chants polyphoniques, faisant de cette marche un moment ou mémoire et musique se répondront.
"Le maire voulait absolument faire quelque chose pour le téléthon. Alors, avec l'association des jeunes, on s'est organisés pour le faire ici, à Costa", explique Antoine Mattei, président de l'association Ghjuventu Costaraccia, créée en 2021. En fin d'après midi, la manifestation se poursuivra par un concert du groupe Fiatu Muntese, proposé au profit de l'évènement, avant un apéritif dînatoire dont l'ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon. L'accès est libre et chacun pourra participer à sa manière, qu'il prenne part à la marche, assiste au concert ou partage simplement le moment.
Tout commencera ce samedi 24 octobre à 16 heures sur la place du village de Costa. Les participants s'élancerons pour une promenade d'environ un kilomètre dans les ruelles, ponctuée d'arrêts devant plusieurs sites emblématiques. À chaque halte, le patrimoine local sera raconté avant de laisser place aux chants polyphoniques, faisant de cette marche un moment ou mémoire et musique se répondront.
"Le maire voulait absolument faire quelque chose pour le téléthon. Alors, avec l'association des jeunes, on s'est organisés pour le faire ici, à Costa", explique Antoine Mattei, président de l'association Ghjuventu Costaraccia, créée en 2021. En fin d'après midi, la manifestation se poursuivra par un concert du groupe Fiatu Muntese, proposé au profit de l'évènement, avant un apéritif dînatoire dont l'ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon. L'accès est libre et chacun pourra participer à sa manière, qu'il prenne part à la marche, assiste au concert ou partage simplement le moment.
À Corte, 24 heures pour gravir la Casetta
À Corte, l'ambiance sera tout autre. Dès samedi 24 octobre, les 24 heures Casetta reprendront leurs quartiers au départ du sentier de l'Arche de Corte. Le principe reste volontairement simple: une montée de 1 kilomètre, un jeton récupéré au sommet, puis redéposé au retour afin de comptabiliser chaque passage. Sans chronomètre ni classement, chacun avance à son rythme, qu'il réalise une ou plusieurs ascensions. Autour du campement installé au départ du sentier, barbecue, migliaccioli, pizzas, tartes et boissons permettront aux participants et aux visiteurs de se retrouver tout au long du week-end: "On voulait une organisation très simple: pas de chrono, pas de contraintes. Les gens viennent quand ils veulent et participent à leur rythme", résume François Aragni, organisateur de l'évènement.
Après avoir récolté 4 000 euros lors de la première édition puis 4500 euros l'an dernier, les organisateurs espèrent franchir un nouveau cap. Cette année, ils invitent particulièrement les associations, clubs sportifs, corporations et services de secours à relever le défi en équipe, pourquoi pas en tenue, afin de faire vivre le relais tout au long des 24 heures. Un appel est également lancé aux volontaires souhaitant assurer une présence sur le parcours durant la nuit, en prenant contact via le compte Instagram de l'événement. Deux rendez-vous différents, mais une même promesse: celle de voir la solidarité parcourir les chemins de Balagne comme les pentes de Corte, un pas après l'autre, une voix après l'autre.
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