596 mm de pluie relevés à Solenzara, un cumul inédit en France

Ce sont des chiffres qui donnent toute la mesure de l'épisode qui touche la Corse depuis plusieurs heures. Ce mardi, alors que la Haute-Corse a été placé en vigilance rouge pluie-inondation, les cumuls enregistrés à Solenzara ont atteint des niveaux historiques.
Selon les dernières données communiquées par Météo-France, 596 mm de pluie ont en effet été relevés à la station de Solenzara, implantée sur la base aérienne. Plus impressionnant encore, 538,5 mm sont tombés en l'espace de seulement six heures. Une quantité d'eau exceptionnelle puisque Météo-France indique qu'il s'agit d'une « valeur inédite en Hexagone et Corse » sur une telle durée.
L'épisode méditerranéen s'est montré particulièrement intense sur toute la façade orientale de l'île, avec des précipitations parfois diluviennes en quelques heures. La Haute-Corse reste placée en vigilance rouge pluie-inondation face à cet épisode exceptionnel.
🔴 Épisode méditerranéen : Vigilance Rouge pluie-inondation, Est de la Haute-Corse. ⚠️596 mm à Solenzara dont la station est en Haute-Corse (base aérienne), 538,5 mm sur 6 heures : valeur inédite en Hexagone et Corse. https://t.co/SBcDaJ44jS 📹 L. Cinqpeyres Andreani / J. Chaux https://t.co/cDy8OZ2CHm— Météo-France (@meteofrance) October 20, 2026
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