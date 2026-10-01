596 mm de pluie relevés à Solenzara, un cumul inédit en France

Ce sont des chiffres qui donnent toute la mesure de l'épisode qui touche la Corse depuis plusieurs heures. Ce mardi, alors que la Haute-Corse a été placé en vigilance rouge pluie-inondation, les cumuls enregistrés à Solenzara ont atteint des niveaux historiques.



Selon les dernières données communiquées par Météo-France, 596 mm de pluie ont en effet été relevés à la station de Solenzara, implantée sur la base aérienne. Plus impressionnant encore, 538,5 mm sont tombés en l'espace de seulement six heures. Une quantité d'eau exceptionnelle puisque Météo-France indique qu'il s'agit d'une « valeur inédite en Hexagone et Corse » sur une telle durée.



L'épisode méditerranéen s'est montré particulièrement intense sur toute la façade orientale de l'île, avec des précipitations parfois diluviennes en quelques heures. La Haute-Corse reste placée en vigilance rouge pluie-inondation face à cet épisode exceptionnel.

