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596 mm de pluie relevés à Solenzara, un cumul inédit en France


La rédaction le Mardi 20 Octobre 2026 à 21:02

Les pluies qui frappent la façade orientale de la Corse ce mardi ont atteint des niveaux exceptionnels. Météo-France a en effet relevé 596 mm à la station de Solenzara, située sur la base aérienne en Haute-Corse, dont 538,5 mm en seulement six heures. Une valeur jamais observée jusqu'ici en France hexagonale et en Corse.



(Photo : Grichka Beysson-Leandri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
(Photo : Grichka Beysson-Leandri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Ce sont des chiffres qui donnent toute la mesure de l'épisode qui touche la Corse depuis plusieurs heures. Ce mardi, alors que la Haute-Corse a été placé en vigilance rouge pluie-inondation, les cumuls enregistrés à Solenzara ont atteint des niveaux historiques.

Selon les dernières données communiquées par Météo-France, 596 mm de pluie ont en effet été relevés à la station de Solenzara, implantée sur la base aérienne. Plus impressionnant encore, 538,5 mm sont tombés en l'espace de seulement six heures. Une quantité d'eau exceptionnelle puisque Météo-France indique qu'il s'agit d'une « valeur inédite en Hexagone et Corse » sur une telle durée.

L'épisode méditerranéen s'est montré particulièrement intense sur toute la façade orientale de l'île, avec des précipitations parfois diluviennes en quelques heures. La Haute-Corse reste placée en vigilance rouge pluie-inondation face à cet épisode exceptionnel.






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