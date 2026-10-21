Ghisonaccia – Le corps de l’homme porté disparu retrouvé dans la nuit

Les recherches engagées mardi après-midi à Ghisonaccia ont malheureusement connu une issue dramatique. L’homme de 65 ans porté disparu après le violent épisode pluvieux qui a frappé la côte orientale a été retrouvé sans vie mardi soir, aux alentours de 23 heures. Son corps a été découvert plusieurs centaines de mètres en aval du lieu où il avait disparu, à proximité de son véhicule, selon la préfète de Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, interviewée ce mercredi matin par nos confrères d’ICI RCFM.



La victime était recherchée depuis 14 h 25 mardi. Son 4x4 avait été emporté par un torrent d’eau et de boue sur laroute de Ghisoni, au lieu-dit lotissement de l'Inzecca, alors que de très fortes précipitations touchaient le secteur de Ghisonaccia. L’homme avait quitté le véhicule avant d'être à son tour emporté par les eaux. Une seconde personne qui se trouvait à bord avait, elle, réussi à se mettre en sécurité. D’importants moyens de recherches avaient alors été déployés pour tenter de retrouver le sexagénaire.



À ce stade, il s’agit de la seule victime recensée à la suite de l’épisode météorologique particulièrement violent qui a touché la Corse mardi, et plus particulièrement la côte orientale. La Haute-Corse avait été placée en vigilance rouge pour pluie-inondation et orages durant plusieurs heures.



