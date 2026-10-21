CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire 21/10/2026 Le Gouvernement promet un soutien aux stations-services indépendantes de Corse 21/10/2026 Propriano – Six personnes dont deux enfants secourues à bord d’un voilier en difficulté 20/10/2026 Le Pôle Surdité de Corse renomme sa salle de cours en hommage à Christine Vazelle 20/10/2026

Ghisonaccia – Le corps de l’homme porté disparu retrouvé dans la nuit


La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 08:16

Porté disparu mardi après-midi alors que son véhicule avait été emporté par les eaux à Ghisonaccia, un homme de 65 ans a été retrouvé sans vie dans la nuit. Une information confirmée ce mercredi matin par la préfète de Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, sur les ondes d’ICI RCFM.



(Photos : Archives - Mario Grazi)
(Photos : Archives - Mario Grazi)

Les recherches engagées mardi après-midi à Ghisonaccia ont malheureusement connu une issue dramatique. L’homme de 65 ans porté disparu après le violent épisode pluvieux qui a frappé la côte orientale a été retrouvé sans vie mardi soir, aux alentours de 23 heures. Son corps a été découvert plusieurs centaines de mètres en aval du lieu où il avait disparu, à proximité de son véhicule, selon la préfète de Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, interviewée ce mercredi matin par nos confrères d’ICI RCFM.

La victime était recherchée depuis 14 h 25 mardi. Son 4x4 avait été emporté par un torrent d’eau et de boue sur laroute de Ghisoni, au lieu-dit lotissement de l'Inzecca, alors que de très fortes précipitations touchaient le secteur de Ghisonaccia. L’homme avait quitté le véhicule avant d'être à son tour emporté par les eaux. Une seconde personne qui se trouvait à bord avait, elle, réussi à se mettre en sécurité. D’importants moyens de recherches avaient alors été déployés pour tenter de retrouver le sexagénaire.

À ce stade, il s’agit de la seule victime recensée à la suite de l’épisode météorologique particulièrement violent qui a touché la Corse mardi, et plus particulièrement la côte orientale. La Haute-Corse avait été placée en vigilance rouge pour pluie-inondation et orages durant plusieurs heures.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos