CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire 21/10/2026 Le Gouvernement promet un soutien aux stations-services indépendantes de Corse 21/10/2026 Propriano – Six personnes dont deux enfants secourues à bord d’un voilier en difficulté 20/10/2026 Le Pôle Surdité de Corse renomme sa salle de cours en hommage à Christine Vazelle 20/10/2026

D2 Volstar. Le GFC Ajaccio lance sa saison au Palatinu


Patrice Paquier Lorenzi le Mercredi 21 Octobre 2026 à 08:00

Après sa défaite à Reims lors de la première journée de D2 Volstar, le GFC Ajaccio a réagi devant son public. Les Gaziers se sont imposés 3 sets à 0 face à Cambrai, mardi soir, au terme d’un premier set accroché puis de deux manches maîtrisées. Les Ajacciens se déplaceront samedi prochain à Saint-Quentin afin de poursuivre sur leur lancée.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
GFC Ajaccio - Cambrai : 3-0
Évolution du score : 26/24, 25/18, 25/22
Complexe du Palatinu
1 000 spectateurs
Arbitres : Mr Didier Fromentin et Kevin Breton
Six de départ : Ajaccio :  Deveze (libéro), Lacassie, Roatta, Capet, Adriano, Brion, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Cambrai : Millour (libéro), Le Moal, Pepin, Saint Pe, Taramini, Derouiche, Paumelle, entraîneur : Martin Demar
 
Le GFC Ajaccio tient sa première victoire en D2 Volstar. Portés par les quelque 1 000 spectateurs du Palatinu, les Ajacciens ont pris le meilleur sur Cambrai en trois sets (26-24, 25-18, 25-22).

La première manche, disputée jusqu’au bout, a permis aux Gaziers de prendre l’avantage. Ils ont ensuite creusé l’écart dans le deuxième set avant de conclure dans une troisième manche plus serrée.

Une réaction convaincante après le revers concédé à Reims en ouverture du championnat.

Les Ajacciens se déplaceront samedi prochain à Saint Quentin pour le compte de la 3e journée.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos