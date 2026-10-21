D2 Volstar. Le GFC Ajaccio lance sa saison au Palatinu

GFC Ajaccio - Cambrai : 3-0

Évolution du score : 26/24, 25/18, 25/22

Complexe du Palatinu

1 000 spectateurs

Arbitres : Mr Didier Fromentin et Kevin Breton

Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Lacassie, Roatta, Capet, Adriano, Brion, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Cambrai : Millour (libéro), Le Moal, Pepin, Saint Pe, Taramini, Derouiche, Paumelle, entraîneur : Martin Demar



Le GFC Ajaccio tient sa première victoire en D2 Volstar. Portés par les quelque 1 000 spectateurs du Palatinu, les Ajacciens ont pris le meilleur sur Cambrai en trois sets (26-24, 25-18, 25-22).



La première manche, disputée jusqu’au bout, a permis aux Gaziers de prendre l’avantage. Ils ont ensuite creusé l’écart dans le deuxième set avant de conclure dans une troisième manche plus serrée.



Une réaction convaincante après le revers concédé à Reims en ouverture du championnat.



Les Ajacciens se déplaceront samedi prochain à Saint Quentin pour le compte de la 3e journée.

