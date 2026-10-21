Propriano – Six personnes dont deux enfants secourues à bord d’un voilier en difficulté

Alors qu'une violente tempête a touché la Corse ce mardi, les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano ont dû intervenir aux alentours de 14h30, après que plusieurs témoins aient signalé la présence d’un voilier en difficulté à proximité immédiate du rivage de Propriano, au niveau de la pointe de Capo Lauroso.



"À bord se trouvent six personnes, dont quatre adultes et deux enfants, confrontées à une situation particulièrement préoccupante alors que la Corse est placée en vigilance orange et rouge pour orages violents, avec des phénomènes météorologiques susceptibles de se renforcer brutalement", indique la SNSM de Propriano en précisant qu'après avoir été contacté, l’équipage a confirmé " que ses voiles étaient déchirées et qu’un cordage est engagé dans l’hélice, rendant le voilier impossible à manœuvrer ".



Les six occupants avaient dans le même déjà revêtu leurs gilets de sauvetage et étaient parvenus à mouiller l’ancre. Ils n’avaient toutefois aucune certitude de pouvoir maintenir leur position face aux conditions météo.



Sous la coordination du CROSS Méditerranée en Corse, le canot tous temps SNS 17-07 « Cyrnos » de la SNSM de Propriano a alors été engagé et les sauveteurs ont pu rejoindre le voilier " malgré un grain orageux particulièrement violent ", précise la SNSM.



Arrivés sur place, ils ont d’abord sécurisé les six occupants avant d’établir une remorque sur le voilier. L’embarcation a ensuite été ramenée jusqu’au port de Propriano, où elle a pu être mise en sécurité avec l’ensemble de son équipage.



