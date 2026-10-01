EN DIRECT - Une personne disparue à Ghisonaccia, des renforts nationaux attendus... Suivez l’évolution des intempéries en Corse

En raison des intempéries, l'offre ferroviaire du périurbain bastiais est adaptée. Seules les circulation suivantes sont assurées :

- Train n°220 – Départ de Casamozza à 13h58 à destination de Bastia

- Train n°6 – Départ de Casamozza à 14h25 à destination de Bastia*

- Train n°221 – Départ de Bastia à 14h24 à destination de Casamozza

- Train n°222 – Départ de Casamozza à 15h05 à destination de Bastia

- Train n°7 – Départ de Bastia à 15h48 à destination d’Ajaccio*

- Train n°9 – Départ de Bastia à 17h26 à destination d’Ajaccio*

- Train n°8 – Départ de Casamozza à 18h48 à destination de Bastia*

- Train n°51 – Départ de Bastia à 18h48 à destination de Casamozza

- Train n°231 – Départ de Bastia à 19h47 à destination de Casamozza

- Train n°10 – Départ de Casamozza à 20h31 à destination de Bastia

*À ce stade, les circulations au départ et à destination d'Ajaccio et de Calvi sont maintenues.

Aucune modification n’est prévue sur les autres circulations ferroviaires.



Les Chemins de Fer de la Corse recommandent aux voyageurs de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible, et précise qu'un point concernant l'ensemble de la situation et les conditions de circulation sera fait dans les prochaines heures.