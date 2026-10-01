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EN DIRECT - Une personne disparue à Ghisonaccia, des renforts nationaux attendus... Suivez l’évolution des intempéries en Corse


La rédaction le Mardi 20 Octobre 2026 à 13:41

La Haute-Corse a été placée en vigilance rouge « pluie-inondation », le niveau maximal de vigilance, ce mardi. La Corse-du-Sud est en vigilance orange. De fortes précipitations touchent l’est de l’île et de violents orages sont attendus dans l’après-midi. Suivez l’évolution de la situation en direct.



Photo d'illustration / Archive CNI
Photo d'illustration / Archive CNI

La Corse est confrontée à un épisode méditerranéen pluvio-orageux particulièrement intense. Depuis cette nuit, des averses orageuses se développent sur la côte orientale et les premiers reliefs. Décrites comme « intenses et stationnaires » par Météo-France, elles ont déjà entraîné des cumuls de pluie importants, notamment dans le secteur de Solenzara, au sud de la Haute-Corse. Les précipitations doivent se poursuivre sur l’est de l’île jusqu’en fin d’après-midi. Les cumuls pourraient atteindre localement 200 à 300 mm sur la durée de l’épisode. Les intensités pluvieuses sont estimées entre 20 et 30 mm par heure, avec des pointes pouvant temporairement atteindre 50 mm par heure.
 

Une nouvelle dégradation est par ailleurs attendue en fin de journée, avec l’arrivée d’une bande orageuse plus organisée qui doit traverser l’île d’ouest en est. Ce passage pourrait s’accompagner de précipitations particulièrement intenses, d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 70 à 100 km/h. La région bastiaise pourrait être particulièrement touchée aux alentours de 19 heures. Suivez notre direct pour retrouver les dernières informations sur les intempéries et les consignes des autorités.


La circulation impactée

Les intempéries perturbent déjà les conditions de circulation. Plusieurs axes routiers sont actuellement fermés : la RT 10, dans le secteur de Mignataja, la RD 506 B, sur la commune de Penta-di-Casinca, le pont submersible de Biguglia, la RD 344 en direction de Ghisoni et la RD 268 entre le col de Bavedda et Ponte Grossu. Du côté du Grand Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia indique qu’en raison des conditions météorologiques défavorables, le service de bus ViaBastia est interrompu depuis 13h.

La préfecture active le Centre Opérationnel Départemental

La préfecture a activé le Centre Opérationnel Départemental afin de rassembler et de coordonner l’action de l’ensemble des services. Elle demande aux mairies et aux intercommunalités qui ne l’ont pas encore fait d’activer leur plan communal de sauvegarde et leur plan intercommunal de sauvegarde sans délai, pour anticiper l’aggravation à venir des conditions climatiques. Elle demande également aux entreprises et administrations de permettre à leurs salariés et agents de rejoindre leur domicile pour privilégier le télétravail. Elle annonce que 5 000 foyers sont actuellement privés d'électricité.
 

Par ailleurs, elle annonce que la randonnée sur le GR20 est interdite sur l’ensemble de la journée, ainsi que la baignade, la randonnée et les activités en eaux vives sur le secteur du Tavignano. Enfin, elle précise qu’une cellule d’information du public est activée afin de renseigner le grand public sur l’état de situation. Il est demandé de joindre le 09 70 80 90 40 en cas de demande de renseignement et de ne pas saturer les lignes dédiées aux secours.


La ville de Bastia prend des mesures préventives

En raison de la dégradation des conditions météorologiques et des risques d’orages, de crues et d'inondations, la ville de Bastia a fermé depuis 12h l'ensemble de ses établissements accueillant du public : bâtiments municipaux, établissements culturels, centres sociaux et cimetières. L’Aldilonda est également fermée. Par ailleurs, la CAB a également fermé toutes ses infrastructures sportives.


Des lieux d’accueil ouverts dans plusieurs communes

Face aux fortes précipitations et aux risques d’inondation, la commune de Ghisonaccia, qui a activé son Plan communal de sauvegarde, ouvre sa Halle des sports et sa salle des fêtes pour accueillir les personnes qui en auraient besoin. À Prunelli di Fiumorbu, le réfectoire municipal est également ouvert afin de mettre à l’abri les personnes qui en auraient besoin.

14h - Le trafic ferroviaire impacté

En raison des intempéries, l'offre ferroviaire du périurbain bastiais est adaptée. Seules les circulation suivantes sont assurées : 
- Train n°220 – Départ de Casamozza à 13h58 à destination de Bastia
- Train n°6 – Départ de Casamozza à 14h25 à destination de Bastia*
- Train n°221 – Départ de Bastia à 14h24 à destination de Casamozza
- Train n°222 – Départ de Casamozza à 15h05 à destination de Bastia
- Train n°7 – Départ de Bastia à 15h48 à destination d’Ajaccio*
- Train n°9 – Départ de Bastia à 17h26 à destination d’Ajaccio*
- Train n°8 – Départ de Casamozza à 18h48 à destination de Bastia*
- Train n°51 – Départ de Bastia à 18h48 à destination de Casamozza
- Train n°231 – Départ de Bastia à 19h47 à destination de Casamozza
- Train n°10 – Départ de Casamozza à 20h31 à destination de Bastia
*À ce stade, les circulations au départ et à destination d'Ajaccio et de Calvi sont maintenues.
Aucune modification n’est prévue sur les autres circulations ferroviaires.

Les Chemins de Fer de la Corse recommandent aux voyageurs de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible, et précise qu'un point concernant l'ensemble de la situation et les conditions de circulation sera fait dans les prochaines heures.

Solenzara touchée par des inondations importantes

La route devant la base aérienne 126 de Solenzara est touchée par de fortes inondations. Vidéo : Tony Fantuz

14h10 - La préfecture de Haute-Corse recommande de ne pas s'engager sur les routes

La préfecture de Haute-Corse recommande d'éviter dans la mesure du possible tout déplacement sur le département. Par ailleurs, dans une publication Facebook, le SIS 2B appelle les usagers à ne plus s'engager sur les routes de Plaine orientale et à rester en sécurité chez eux.

La ville de Corte prend des mesures de sécurité

À Corte, la ville a décidé de fermer les établissements communaux : mairie, crèche municipale, ALSH et équipements sportifs, ainsi que la route de la Restonica à partir de Tuani, jusqu’à nouvel ordre. Dans la vallée de la Restonica, elle appelle à la vigilance des hôteliers, clients et visiteurs face au risque de crue. Enfin, des coupures d'eau pourraient avoir lieu  sur les secteurs RT 50 à partir de la gare, Scaravaglie et Baliri.

14h37 - Une « alerte extrêmement grave » envoyée aux habitants de la Haute-Corse

EN DIRECT - Une personne disparue à Ghisonaccia, des renforts nationaux attendus... Suivez l’évolution des intempéries en Corse
Les habitants de la Haute-Corse viennent de recevoir une « alerte extrêmement grave » sur leur téléphone. Dans celle-ci, il leur est demandé de rester chez eux, en étage ou sur le toit si nécessaire, de ne pas s'engager ni à pied ni en véhicule sur des voies immergées, de s'éloigner des cours d'eau, de ne pas descendre dans les sous-sols et de n'évacuer que sur ordre des autorités. Fait assez rare, la sirène du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP), qui sonne le premier mercredi du mois pour tester le dispositif, a retenti à Bastia en début d'après-midi.

15h20 - Le trafic ferroviaire interrompu sur le tronçon Bastia-Corte

Suite au dispositif FR-ALERT de 14h37, interdisant tout déplacement, les Chemins de Fer de la Corse annoncent que les circulations ferroviaires sur le tronçon Bastia-Corte sont suspendues pour la journée. Pour toute information, les usagers peuvent prendre contact avec la gare de Bastia au 04 95 32 80 61.

15h30 - Le trafic aérien interrompu à Bastia

À l'aéroport de Bastia, les vols en direction et en provenance de Nice, Paris Orly et Marseille ont été annulés, comme le vol en direction de Bordeaux. Aucun avion ne décollera ce soir de l'aéroport.

15h45 - La sécurité civile en renfort

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse indique que la perturbation progresse rapidement vers le nord de l’île, notamment sur la région bastiaise et le Cap Corse. Des précipitations sont également attendues sur le secteur d’Aleria. Les cumuls de pluie atteignent 300 à 500 mm dans le secteur de Solenzara.

Face à cette situation, les moyens nationaux de la sécurité civile ont « d’ores et déjà été mobilisés ». Une colonne de renfort en provenance du continent viendra également renforcer les moyens mobilisés dès mercredi matin 7h. De plus, à cette heure, 20 interventions sont en cours et 90 autres sont différées.

Plusieurs routes inondées à Folelli

EN DIRECT - Une personne disparue à Ghisonaccia, des renforts nationaux attendus... Suivez l’évolution des intempéries en Corse
À Folelli, la route Royale est inondée et impraticable et des voitures auraient été emportées. Sur la RT 10, les voitures sont fortement ralenties. Dans certains lotissements, les dégâts sont considérables.



16h45 - La RT 10 coupée à plusieurs niveaux

Dans une publication Facebook, la Collectivité de Corse indique que suite aux intempéries, la RT 10 est coupée à la circulation à plusieurs niveaux sur les communes de Ventiseri, Prunelli di Fiumorbu, Solaro, Ghisonaccia et Aleria.

À Folelli, certaines exploitations agricoles sont inondées


19h - Une personne disparue à Ghisonaccia

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse indique que l’épisode climatique se concentre désormais sur la région bastiaise. D’importants moyens humains et matériels sont actuellement sur le terrain : 250 pompiers, 100 gendarmes, 30 policiers, 50 personnes de la sécurité civile, 50 personnes des armées, des engins lourds. Des moyens nationaux sont déployés en renfort depuis l’UIISC5 et une colonne de renfort du continent est attendue mercredi.

Sur le secteur de Ghisonaccia, un véhicule a été emporté par les eaux. Une personne a réussi à s’extraire du véhicule, tandis qu’une seconde personne est actuellement portée disparue. Les opérations de recherche sont en cours. Un EPHAD sur le secteur de Prunelli di Fiumorbu a été partiellement évacué.  À Prunelli-di-Fiumorbu, un incendie s’est déclaré dans une habitation. La personne qui se trouvait à l’intérieur a été rapidement prise en charge par les secours. Une personne a été évacuée en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge rapide. Par ailleurs, « compte tenu de l’intensité du phénomène et de la mobilisation des moyens sur les interventions prioritaires, près de 95 opérations sont différées, celles-ci devant être reportées au regard des urgences en cours ».

19h17 - Fin de la vigilance rouge en Haute-Corse





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