Foyers privés d’électricité, routes coupées, précipitations exceptionnelles… le premier bilan des intempéries en Corse

Au lendemain des fortes intempéries qui ont frappé la Corse et qui ont coûté la vie à un homme emporté par les eaux à Ghisonaccia, l’heure est au premier bilan. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Gilles Giovannangeli, président de l’Exécutif, a exprimé son soutien aux habitants de la Plaine orientale, « et plus particulièrement aux Fiumurbacci lourdement impactés par des inondations sans précédent ». Évoquant « un drame qui nous bouleverse et nous rappelle la violence de ces événements », il a adressé ses pensées aux proches de la victime et témoigné, au nom du Conseil exécutif de Corse, sa solidarité envers « les familles, les agriculteurs, les maires, les chefs d’entreprise et les salariés » affectés par les intempéries. Il a également salué le travail des services de secours, des sapeurs forestiers et des agents des routes de la Collectivité de Corse, mobilisés sur le terrain.

