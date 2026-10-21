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Foyers privés d’électricité, routes coupées, précipitations exceptionnelles… le premier bilan des intempéries en Corse


Léana Serve le Mercredi 21 Octobre 2026 à 11:23

Au lendemain des intempéries exceptionnelles qui ont frappé la Corse, notamment la Plaine orientale, l’heure est au premier bilan. Environ 2 500 foyers restent privés d’électricité et plusieurs routes demeurent coupées. Si les transports reprennent progressivement, la vigilance reste de mise face aux rafales de vent annoncées ce mercredi.



Les intempéries ce mardi à Folelli
Les intempéries ce mardi à Folelli

Au lendemain des fortes intempéries qui ont frappé la Corse et qui ont coûté la vie à un homme emporté par les eaux à Ghisonaccia, l’heure est au premier bilan. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Gilles Giovannangeli, président de l’Exécutif, a exprimé son soutien aux habitants de la Plaine orientale, « et plus particulièrement aux Fiumurbacci lourdement impactés par des inondations sans précédent ». Évoquant « un drame qui nous bouleverse et nous rappelle la violence de ces événements », il a adressé ses pensées aux proches de la victime et témoigné, au nom du Conseil exécutif de Corse, sa solidarité envers « les familles, les agriculteurs, les maires, les chefs d’entreprise et les salariés » affectés par les intempéries. Il a également salué le travail des services de secours, des sapeurs forestiers et des agents des routes de la Collectivité de Corse, mobilisés sur le terrain.



2 500 foyers toujours privés d’électricité

EDF Corse a annoncé qu’« environ 2 500 clients restent privés d’électricité » ce mercredi matin en Plaine orientale. « Les manœuvres et interventions se sont poursuivies hier soir pour rétablir l’alimentation du plus grand nombre. Ce matin, nos équipes réalisent les premiers diagnostics et poursuivent les opérations de dépannage, sous réserve de l’accessibilité des installations et des conditions de sécurité », indiquent les services d’EDF.


Des précipitations exceptionnelles et des cours d’eau en forte hausse

Selon les données communiquées par Météo-France, 596 mm de pluie ont été relevés à la station de Solenzara, implantée sur la base aérienne. Plus impressionnant, 538,5 mm sont tombés en l’espace de seulement six heures. Une « valeur inédite en Hexagone et Corse » sur une telle durée, selon Météo-France. Ces précipitations ont entraîné une montée rapide de plusieurs cours d’eau de l’île. Selon CrueWatch, à Taglio-Isolaccio, le Fium Alto, au niveau du pont d’Acitaja, a gagné 1,60 mètre en une heure, passant de 0,81 mètre à 15h15 à 2,41 mètres à 16h15. Son niveau a atteint un maximum de 2,46 mètres à 16h20. Du côté de Sari-Solenzara, au niveau de la station de pompage de l’OEHC, le niveau relevé a augmenté de 2,18 mètres en une heure, passant de 2,81 mètres à 8h15 à 4,99 mètres à 9h15. Un maximum de 5,28 mètres a même été enregistré en milieu de matinée, à 10h30.

Plusieurs routes toujours coupées

En raison des intempéries qui ont frappé la Corse, plusieurs routes ont été coupées dans la journée de mardi et le sont toujours mercredi matin. C’est notamment le cas de la RD 268 entre Bavella et Ponte Grosso, inondée, mais aussi de la RD 645 en raison de l’effondrement du pont de Chisa. La RD 506 à Folelli, la RD 117 à Petra di Verde, la RD 16 à Molta, la RD 43 à Aléria et la RD 745 à Ventiseri restent également fermées pour le moment.

Transports : un retour progressif à la normale

Après une journée de mardi perturbée par les intempéries, la situation s’améliore dans les transports ce mercredi matin. À l’aéroport de Bastia-Poretta, plusieurs vols avaient été annulés la veille en raison des conditions météorologiques. Les départs ont toutefois pu reprendre ce matin, à l’exception du vol en direction de Lille qui a été annulé. Les bus de la communauté d’agglomération de Bastia ont également repris leur circulation après une interruption du service mardi après-midi. Du côté du ferroviaire, les perturbations se sont poursuivies ce mercredi matin. À la suite du déclenchement du dispositif FR-ALERT mardi en début d’après-midi qui interdisait tout déplacement, les circulations avaient été suspendues sur le tronçon Bastia-Corte pour le reste de la journée. En conséquence, ce mercredi matin, le train de 6h36 au départ de Corte et à destination de Bastia a été limité à un départ depuis Casamozza, à 7h47, indiquent les Chemins de Fer de la Corse.

La Corse en vigilance jaune « vent »

La vigilance reste de mise ce mercredi en Corse. L’île est placée en vigilance jaune pour le vent de 15 heures ce mercredi à 6 heures jeudi matin. Des rafales pouvant atteindre 100 km/h sont attendues, appelant à la prudence, notamment lors des déplacements. Par ailleurs, une alerte aux fortes vagues a été émise sur les plages de la côte occidentale de la Haute-Corse, de ce mercredi 21 octobre à 12 heures jusqu’au jeudi 22 octobre à 14 heures. Les autorités rappellent que la baignade peut être dangereuse et recommandent de l’éviter. Il est également conseillé de se tenir à distance du rivage et de rester vigilant face aux conditions en mer.





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