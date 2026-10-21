Foyers privés d’électricité, routes coupées, précipitations exceptionnelles… le premier bilan des intempéries en Corse

Au lendemain des fortes intempéries qui ont frappé la Corse et qui ont coûté la vie à un homme emporté par les eaux à Ghisonaccia, l’heure est au premier bilan. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Gilles Giovannangeli, président de l’Exécutif, a exprimé son soutien aux habitants de la Plaine orientale, « et plus particulièrement aux Fiumurbacci lourdement impactés par des inondations sans précédent ». Évoquant « un drame qui nous bouleverse et nous rappelle la violence de ces événements », il a adressé ses pensées aux proches de la victime et témoigné, au nom du Conseil exécutif de Corse, sa solidarité envers « les familles, les agriculteurs, les maires, les chefs d’entreprise et les salariés » affectés par les intempéries. Il a également salué le travail des services de secours, des sapeurs forestiers et des agents des routes de la Collectivité de Corse, mobilisés sur le terrain.
Ce matin la Corse se réveille avec de lourds dégâts liés aux intempéries. Je pense aux habitants de la Plaine Orientale, et plus particulièrement aux Fiumurbacci, lourdement impactés par des inondations sans précédent. Un homme a perdu la vie, emporté par les eaux, nous adressons nos pensées émues à ses proches. C’est un drame qui nous bouleverse et nous rappelle la violence de ces événements. 2 500 foyers sont toujours privés d’électricité. Aux familles, aux agriculteurs, aux maires, chefs d’entreprises et salariés, je tiens à leur exprimer, au nom du Conseil exécutif de Corse, tout notre soutien et notre solidarité dans cette épreuve. Aux services de secours, sapeurs forestiers, agents des routes de la Collectivité de Corse, mes remerciements pour leur présence et le travail accompli. Torna oghji, feti casu nantu à i stradi.— Gilles Giovannangeli (@Gilles_Gio) October 21, 2026
2 500 foyers toujours privés d’électricité
EDF Corse a annoncé qu’« environ 2 500 clients restent privés d’électricité » ce mercredi matin en Plaine orientale. « Les manœuvres et interventions se sont poursuivies hier soir pour rétablir l’alimentation du plus grand nombre. Ce matin, nos équipes réalisent les premiers diagnostics et poursuivent les opérations de dépannage, sous réserve de l’accessibilité des installations et des conditions de sécurité », indiquent les services d’EDF.
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