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Panne nationale sur le réseau mobile d'Orange


AFP le Mercredi 21 Octobre 2026 à 14:00

L'opérateur télécom Orange a subi mercredi une panne sur son réseau mobile à l'échelle nationale, en lien avec "un incident", a indiqué le groupe à l'AFP, sans donner plus de précisions à ce stade.



Panne nationale sur le réseau mobile d'Orange
"Orange confirme un incident affectant son réseau mobile au niveau national", a précisé l'entreprise, soulignant que l'origine de l'incident devait encore être identifiée par ses équipes.

"Cet incident perturbe fortement les appels, les SMS et les usages mobiles pour une partie des clients", a ajouté l'entreprise, qui comptabilisait quelque 21,6 millions de clients mobiles en France fin juin.
Sur le site Downdetector, qui recense les pannes numériques, le nombre de signalisations liées au réseau Orange a connu une photo à 11h50, avec près de 12.000 signalisations.




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