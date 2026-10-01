Ventiseri : Un motard de 22 ans perd la vie dans un accident de la route

Un jeune motard de 22 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce samedi aux alentours de 21h30, sur la commune de Ventiseri.
Selon les informations du Service d'incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B), le jeune homme a rapidement été pris en charge par les secours, mais son décès a été prononcé à 22 heures par le médecin.
Deux autres personnes, âgées de 36 et 29 ans, étaient également impliquées dans cet accident à bord d'un véhicule léger. Indemnes physiquement, elles sont toutefois « fortement choquées », indique le SIS 2B.
D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux. La RT 10 a été coupée à la circulation dans les deux sens.
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